Olakšava nam komunikaciju, povezuje nas s ostatkom svijeta, ali može nas, kao i one koji nas okružuju, dovesti u opasnost te završiti kobno. Čak 73 % ispitanih roditelja priznalo je da koristi mobitel dok je u prometu s djecom iako znaju da je to izuzetno rizično.

Terensko istraživanje koje je ovog listopada povodom Dana bez mobitela u prometu agencija Promocija plus provela s 300 roditelja vrtićke i osnovnoškolske djece u gradu Zagrebu pokazalo je da se od mobitela teško odvajaju. Od ispitanih roditelja koji su anketu ispunjavali anonimno na tabletu dalje od očiju ispitivača, jedna trećina priznala je da koristi mobitel dok se šeće s djetetom ili ga gura u kolicima, isto toliko roditelja koristi mobitel dok čeka zeleno svjetlo na semaforu, dok je nešto manje, tj. jedna četvrtina onih koji koriste mobitel u vožnji dok je i dijete u automobilu.

Slika nije puno drugačija ni u drugim gradovima Hrvatske, kaže nam Renata Ivanović iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, koja je te podatke prezentirala na konferenciji koja se nedavno održala povodom Dana bez mobitela u prometu.

Dobivene rezultate istraživanja komentirali su i u Telemach Hrvatska, donedavno Tele2, telekomunikacijskoj kompaniji koja već treću godinu podržava ovaj projekt jer zna koliko je važno upozoravati na odgovorno korištenje tehnologije koja bi nam trebala olakšavati život.

''I stradavanje u prometu je pandemija'': Mobitel se s četvrtog polako penje na prvo mjesto krivaca za prometne nesreće

''Rezultati terenskog istraživanja zabrinjavajući su iz nekoliko aspekata. Pored toga što brine iznimno visok postotak roditelja koji koriste mobitel u prometu dodatno brine činjenica da djeca oponašaju svoje roditelje u svemu pa tako i u ponašanju dok sudjeluju u prometu. Ako to stavimo u kontekst podatka koji govori kada koristimo mobilni uređaj prilikom sudjelovanja u prometu da su naše reakcije otprilike jednake kao kad imamo jedan promil alkohola u krvi, posve je jasno zašto nepropisno korištenje mobitela u prometu spada u četiri najčešća uzročnika smrti na cesti. Mi kao odgovorna kompanija želimo poručiti svojim korisnicima, ali i onima drugih operatera: Da, naravno, uživajte u toj neograničenoj slobodi komuniciranja, ali koristite mobilne uređaje odgovorno. U redu je biti nedostupan dok ste u prometu, jer svijet može čekati. Neprimjereno i neoprezno korištenje mobilnih uređaja osim što je kažnjivo može biti i smrtonosno'', upozorila je Marijana Grubešić, koordinatorica društveno odgovornog poslovanja u Tele2.

S godinama smo sve svjesniji opasnosti korištenja mobitela u prometu

Osjećaj konstantnog pritiska da moramo biti prisutni uvijek i svuda, uvijek dostupni te strah da ćemo nešto propustiti isprepleten je kroz sve dijelove našeg društva. No čini se kako smo toga ipak s godinama sve svjesniji.

''U usporedbi s prvim istraživanjem koje smo proveli prije četiri godine, čak je dvadesetak posto ljudi smatralo kako to telefoniranje za volanom nije problem, u ovogodišnjem istraživanju nije bilo niti jednog ispitanika koji je je rekao da to nije opasno. Dapače, 70 % građana smatra da je to iznimno opasno'', dodala je Renata Ivanović i podsjetila kako još uvijek ne znamo zapravo u kojem je točno postotku sam mobitel uzrok nesreće jer često nije jedini.

''No znamo da je policija pojačala kontrole i danas se zapravo više uhvati vozača za mobitelom u ruci nego alkoholiziranih vozača. Kampanje protiv alkohola u vožnji traju već dosta dugo i očito su urodile dobrim rezultatom. I ovo je dugoročna kampanja pa se nadamo da mobitel više neće biti četvrti ubojica na cesti'', kaže Ivanović i dodaje kako je u spomenutom terenskom ispitivanju bilo 32,2 posto onih koji se boje vozača u alkoholiziranom stanju.

Istraživanje je pokazalo da se u prometu roditelji više boje ''nasilnika na četiri kotača'' od onih koji koriste mobitel u vožnji. Naime, 56 % roditelja najviše se boji neopreznih, bahatih i agresivnih vozača u prometu, dok je 45,8 % roditelja što se najviše boje onih koji koriste mobitel u vožnji.

''Tehnologija čini naš život lakšim, omogućava nam da neprestano budemo na izvoru informacija, da budemo povezani sa svojim bližnjima i daje nam osjećaj sigurnosti i povezanosti. Međutim, ta neograničena sloboda komunikacije i mogućnost neograničenog neprestanog komuniciranja, ako se koristi na neprimjeren način, nosi i razne rizike sa sobom'', zaključila je Marijana Grubešić i dodala: ''Nijedna poruka ili poziv nisu vrijedni vašeg ili tuđeg života, pogotovo dječjega. Svijet, dok ste u prometu, zaista može čekati.''