Procesi za Zdravka Peveca, posrnulog poduzetnika su završeni. On je već u zatvoru. No, sada traži pomilovanje zbog zdravstvenog stanja. U Upravi za zatvorski sustav tvrde - Zdravko Pevec je pod kontrolom.

Zdravku Pevecu nije dobro u zatvoru, tvrdi supruga Višnja Pevec.

"On ima temperaturu, ovdje se smrzava, sad sam mu odnijela veste da mu bude toplije, rekli su da on ima ovdje uvjete da se liječi. Pa niti one lijekove koje je ponio nisu dopustili da troši.

Shvaćate, njegovo zdravstveno stanje je koma, pa ovo je za njega strašno. Ima nalaze, nekoliko puta je bio u bolnici, svaki puta kad je primio poštu, završio je na hitnoj, jer to je za njega strašan stres. Ima pankreatitis, kolitis, ne znam što sve ne, operirao je kralježnicu“, govori Višnja Pevec.

U Upravi za zatvorski sustav kažu - svih 3600 zatvorenika ima u kaznionici liječnike opće medicine.

"Prema mišljenju tih naših liječnika zatvorenici se odvode u javne bolnice, ambulante, domove zdravlja ili ako je potrebno dugotrajno liječenje, onda je tu naša zatvorska bolnica“, rekla je Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa iz Uprave za zatvorski sustav.

Zdravko i Višnja Pevec osuđeni su za nepripadnih četiri milijuna kuna otuđenih tvrtki Pevec. Zdravko Pevec kriv je i za utaju 27 milijuna kuna poreza. Osuđen je na dvije godine i 10 mjeseci. Polovica je pretvorena u uvjetnu kaznu, a 6 mjeseci je i odslužio. Tromjesečnu kaznu dobrotvornog rada Višnja Pevec je odradila.

"Poduzeta su sva raspoloživa pravna sredstva, išli smo na ustavnu tužbu, protiv presude Vrhovnog suda Hrvatske, gdje smo tvrdili da su povrijeđena njegova prava na pravično suđenje“, kaže Veljko Miljević, odvjetnik Pevecovih, specijalist za kazneno pravo.

"On je voljan raditi, a ne ovdje biti, u ovakvim uvjetima. Kad bi dobio ublažavanje kazne radio bi za opće dobro pa bi psihički ostao normalan“, kaže Višnja Pevec.

Ostali koji imaju psihijatrijske potrebe, a mogu se liječiti ambulantno, ostaju u svom kaznenom tijelu gdje će im biti pružena sva zaštita.

Pevec kaže da su već nekoliko puta pisali predsjednici i svaki put su bili odbijeni. Odvjetnik Miljević kaže da će za dva mjeseca molbu za pomilovanjem predati izabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću.

