Općinskom vijećniku u Čavlima kod Rijeke Goranu Mavrincu netko je otrovao psa. Mavrinac se od svojeg najboljeg prijatelja oprostio dirljivom porukom na društvenim mrežama, a za DNEVNIK.hr poručio onima koji su mu zaprijetili - da ih se ne boji.

Goran Mavrinac općinski je vijećnik u Čavlima kod Rijeke kojemu je u netko otrovao psa Kana. U četvrtak navečer je posljednji put bio s Kanom kod veterinara, ali njegovu psu više nije bilo spasa.

U petak ujutro, u dvorištu obiteljske kuće u kojoj živi je našao dio otrovanog mesa umotanog u papir s napisanom prijetnjom - "Makni se iz politike jer ćeš završiti kao tvoj pas".

"Ništa mi više ne može vratiti Kana, a on je preko noći postao simbol otpora. Zar mora netko umrijeti da se ljudi zamisle? Ja sam apolitičan, svirao sam, no godinama unatrag pojavljuju se problemi s financijama. U politiku sam ušao kako bih prozvao ono što ne valja u našoj zajednici", rekao je Mavrinac za DNEVNIK.hr.

"Oni su pustili korijene u našem društvu i sad sve izlazi preko mojih leđa i preko mojeg psa. Ne bojim se nikog od njih, pokušali su me kupiti mjestom savjetnika načelnika, ali ja nemam cijenu. Sa mnom se ne može tako pričati", objašnjava Mavrinac.

Bio na sjednici na kojoj se raspravljalo o proračunu

Navodi da je nezavisni vijećnik iza kojega stoji Akcija mladih, a da u Čavlima vlada SDP. U trenucima kad je netko trovao njegova psa, navodi, on je bio na sjednici Općinskog vijeća na kojoj se donosio proračun za sljedeću godinu.

"Znam kome smetam. Ti ljudi bili su sa mnom na sjednici. Iza svega stoji ogroman kapital kojega sisaju iz proračuna, sve se vrti oko para. Uz to, zagovaram ideju ujedinjenog Grobnika pa i tu nailazim na veliki otpor. Veliki su lobiji u politici, kako na državnoj, tako i na lokalnim razinama", objašnjava Mavrinac.

"Ti uhljebi su rak-rana ovog društva. Podršku vladajućima daju i poduzetnici. Na sjednici o kojoj pričam su mi uzeli i riječ, nisu mi dali da govorim", rekao je Mavrinac koji je i društveno angažiran. Vodi dvije udruge u kulturi i ne može shvatiti ovakav potez. "Nisu me mogli kupiti pa su mi oduzeli ono što sam najviše volio. Nemam obitelj ni djecu, on mi je bio sve", ističe Mavrinac.

Na njegovu statusu na Facebooku u komentarima ne izostaje podrška. Iako kaže da ne zna tko je konkretno otrovao njegova psa, navodi da zna kome smeta. Za prijetnju koju je dobio kaže kako ne vjeruje "da će se ići dalje s tim", no otići će na policiju i prijaviti što se dogodilo, kako se ista stvar ne bi ponovila nekome drugome.

Poručuje i da ne misli odustati od politike i borbe za slobodu govora i propitivanja vladajućih i njihovi postupaka i trošenja proračunskih novaca.

Njegov dirljiv status s Facebooka prenosimo u cijelosti uz dozvolu autora.

"Čera večer smo Kan i ja zadnji put bili pu veterinara...

Ustanovljeno’j da’j otrovan, patil je nebog prvo negoj zavavik zaprl svoje dobroćudne i vele kafene oči kimi san se saki dan zajubjeno radoval ko prvi put kad san ih videl.

Danas jutro našal san uz ogradu ostatak otrovanoga faširanoga mesa umotan va papir z porukun 'makni se z politike ili ćeš finit ko tvoj pas'.

Izgleda daj moj politički angažman va lokalnoj politiki došal na naplatu i to simbolično na dan donošenja proračuna za predstojeće 2021 leto va vrime dokli san na sjednici općinskoga vijeća proturiječil vladajućimi a Kan me čekal doma spreda kuće.

Kan je bil puno više nego ča jedan prosječan pas to more bit, osim ča je bil dobri duh rodnoga mi kraja, bil mij cimer, nerodjeni brat, najboji prijatel, bil je moj zaigrani otročić ki mej držal na životu fanj put kad me život ni šparal, ukratko bil je moja ahilova peta i to su znali, zato su ga kukavice i rovinali.

Ki god da ovo sad čita a ima pasa, zagrlite ga jako i dajte mu more jubavi, vrnut će van na n-tu potenciju, pas je jedino živo biće ko vas voli više nego sam sebe, uživajte va njegovon društvu saki dan, falet će van neopisivo ako imate imalo ljudskoga va sebi kad ga priko noći više ne bude kod ča mojga Kana više ni.

Ovako san zadnji put bil jadan, ogorčen i skršen kad mij umrla nona a za njun i nono, Kan je bil moja familija i ni zaslužil ovako umrit.

Onimi ki su mu ovo storili želin da in umre niki koga vole na jednak način kod čaj Kan umrl pa da osjete ovu gorčinu, bol i nemoć ku ja sad osjećan.

Prokazat ću Vas kukavice kadi god da se skrivate, zić ćete na vidjelo ko i oni ki su vas poslali da mi ubijete pasa a onda zamislite najhuji mogući scenarij ki van se more dogodit, duplo gore će Vas snać.

Vidimo se zmaju moj slinavi na drugoj bandi, obećajen, prtit ćemo se opet skupa po planinskimi vrhi kad za to dojde vrime a do onda me čekaj na mestu za koga samo ti i ja znamo.

Da moren svoj život zate dat, dal bin ga vaje, bez okljevanja kod ča si i ti svoj zame dal.

Zbogom mrcino, bila mij čast i privilegija bit va tvojoj kumpaniji sa pasana leta, upoznajuć tebe, upoznal san samoga sebe, hvala ti na semu...", napisao je Mavrinac na Facebooku.

