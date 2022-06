Zoološki vrt Grada Zagreba već 34 godine brine za medvjedicu Etu. Objavljen je video njezine nove nastambe.

Medvjedica u zagrebačkom Zoološkom vrtu dobila je novu nastambu! "Naša medvjedica Eta gospođa je koja voli uživati u zelenilu! Njezina nova nastamba baš joj je po mjeri", ponosno su objavili na svom Facebooku iz Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Kažu da Eta ima 34 godine i "najviše vremena provodi odmarajući se". Ističu da od hrane obožava sočne cikle i kruške, no "njezino gurmansko nepce uvijek je otvoreno i za nove okuse" i da s "užitkom istražuje svako voće i povrće koje joj se posluži".

"Iako je prava moćna medvjedica, Eta nije razmetljiva. Smirena je, no kada nešto želi, jasno nam daje do znanja što je to. Eta je u Zoološki vrt stigla kao mladunče jer joj je majka poginula u naletu vlaka. Budući da se navikla na blizinu ljudi, nije mogla biti vraćena u prirodu.

Nova nastamba poboljšava kvalitetu njezina života. Ta se nastamba nalazi u sklopu Interpretacijskog centra zaštićene faune Hrvatske koji je izgrađen zahvaljujući projektu 'Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)'", opisali su iz zagrebačkog ZOO-a.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.