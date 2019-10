Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je potvrdilo treću optužnicu protiv Zdravka Mamića a kojom ga se tereti da je s računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i koristio za osobne svrhe.

Optužno vijeće također je odbilo prijedlog Mamićeve obrane za izdvajanje iz spisa određenih pribavljenih dokaza u istrazi kao nezakonitih dokaza.

Prihvaćen je zahtjev optužbe te je odlučeno da se spoje druga i treća optužnica protiv Mamića.

Podsjetimo, Zdravka Mamića tereti se da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. godine u Zagrebu i Klagenfurtu, i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora GNK-a Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba, s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura, koje je zatim koristio za osobne potrebe.

Na pitanje što ako optužnica ipak bude potvrđena, Mamićev odvjetnik Veljko Miljević prije dva dana odgovorio je: ''Onda ću ja vjerojatno ipak otići u penziju, znate. Nisam učio pravo da svaki dan doživljavam šokove.''