Na Županijskom sudu u Osijeku odlučuje se o potvrđivanju treće optužnice protiv Zdravka Mamića.

Zdravka Mamića tereti se da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. godine u Zagrebu i Klagenfurtu, i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora GNK-a Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba, s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura, koje je zatim koristio za osobne potrebe.

Mamićev odvjetnik Veljko Miljević jutros je pred sudom istaknuo da nema pretpostavki da se Mamiću sudi u Hrvatskoj. Ne očekuje potvrđivanje treće optužnice. ''Sasvim je sigurno da postoje pretpostavke da se po takvoj optužnici uopće sudi u Hrvatskoj pa ćemo u tom pravcu iznijeti sve najznačajnije pravne propise, a dovoljna su zapravo dva propisa koja bi trebao znati svaki početnik u pravu, a to je članak 14. Kaznenog zakona i članak 18. Kaznenog zakona, koji regulira pitanje mogućnosti primjene kaznenog zakonodavstva na određena ponašanja'', rekao je Miljević.

Objasnio je da je iz optužnice savršeno jasno da mjesto počinjenja kaznenog djela nije na području Hrvatske, da ni posljedice nisu bile na području Hrvatske, da se sve odvija u Austriji, pa onda nema apsolutno nikakve mogućnosti da se sudi u Hrvatskoj.

Miljević je dodao da je to jasno i u sudskoj praksi i u teoriji. Kaže da nije čekao posljednji dan da na to upozori jer je sve to naveo u odgovoru na optužnicu u lipnju.

Na pitanje što ako optužnica ipak bude potvrđena, Miljević je odgovorio: ''Onda ću ja vjerojatno ipak otići u penziju, znate. Nisam učio pravo da svaki dan doživljavam šokove.''