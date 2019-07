Veliki požar izbio je u trgovačkom centru u Walthamstowu u Londonu.

25 vatrogasnih vozila i 150 vatrogasaca bori se s velikim plamenom koji izbija iz krova trgovačkog centra u Londonu. Vatra je zahvatila veliki dio krova zgrade na dva kata.

"Puno je dima pa smo savjetovali građanima da drže vrata i prozore zatvorenima dok se vatrogasci bore s požarom", kazao je Steve Smith, voditelj vatrogasne postrojbe. "Zatvorene su lokalne ceste i vozači bi trebali izbjegavati područje oko trgovačkog centra", dodao je.

Firefighters remain at the scene of the large fire at a shopping mall in #Walthamstow There are now 25 fire engines tackling the blaze © @alexandermilas https://t.co/IbEVilJqTu pic.twitter.com/oE1AtJNhGO