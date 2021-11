O novom dubrovačkom biskupu, ali i podjelama u društvu i Katoličkoj crkvi zbog cjepiva i COVID potvrda s monsinjorom Matom Uzinićem u Dnevniku Nove TV razgovarala je Sanja Vištica.

Papa Franjo imenovao je dubrovačkim biskupom don Roka Glasnovića, svećenika Šibenske biskupije. Apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije, riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić svom nasljedniku, inače i bivšem učeniku, poželio je dobrodošlicu, a u Dnevniku Nove TV u razgovoru s reporterkom Sanjom Višticom istaknuo je da vjernici i vjernice te Katolička crkva dolaskom novog dubrovačkog biskupa ''dobivaju novog biskupa koji će nastaviti nadograđivati na onom dobrom što je rađeno prije njega, ali i svemu davati svoj osobni pečat''.



U društvu, pak, svjedočimo podjelama na "cijepljene" i "necijepljene" i mnogi se pitaju kako ih pomiriti. Jako teško je to pitanje, upozorio je Uzinić i podsjetio da to nije jedina podjela: ''Naše društvo je kroz ovih 30 i više godina podijeljeno oko različitih tema, a ovo je sada samo jedna od njih. Mislim da bismo trebali pokušavati jedni druge više slušati i da je jedini način da se ovo prevlada da imamo malo više povjerenja u one koji imaju odgovornost''.



''Mislim da je Crkva čak i više podijeljena po ovom pitanju nego društvo, vjernici su i članovi Crkve i građani i članovi društva. Nažalost, podijeljena je, a to je i zbog toga što su mnogi zavedeni, mnogi misle da se ovdje radi o vjerskom i moralnom pitanju, a ne o zdravstvenom i znanstvenom pitanju. Jednostavno su zavedeni. Znam da su mnogi i zbunjeni. Nikoga ne želim osuditi. Ali - sve želim još jednom pozvati da dobro promisle i pokušaju u svojoj savjesti pronaći pravi odgovor na ovo što se događa''.



Neki svećenici i neke časne sestre otvoreno su i u medijima govorili protiv pape Franje, odnosno njegove poruke o cijepljenju, vidjeli smo i da je jedan svećenik verbalno napao i ministra zdravstva, a Uzinić je istaknuo da mu je ''žao što se takve stvari događaju jer na taj način svećenici koji se tako ponašaju svojim vrlo grubim odnosom prema ljudima i izričitim odbacivanjem onoga što Papa govori zapravo postavljaju pitanje svojeg shvaćanja što znači biti svećenikom, odnosno biti kršćaninom, katolikom''.



''Svakako valja reći da kad Papa govori o cijepljenju kao o moralnom i etičkom pitanju, on to govori polazeći od činjenice da doista sa svijetom proživljavamo jedno teško razdoblje i da povjerenjem u znanost moramo svi dati doprinost. To što on govori nije nekakvo naučavanje ex cathedra u smislu da smo mi to dužni vjerovati, ali naše vjerničko poštovanje prema svetom ocu bi nas trebalo potaknuti u najmanju ruku da dobro razmislimo i prije svega da ako imam drukčiji stav, da ga ne iznosim na način na koji to neki svećenici iznose jer to onda i među vjernike unosi veliku zbunjenost, a i remeti taj naš odnos poštovanja koji bismo uvijek trebali sačuvati kad je sveti otac u pitanju'', istaknuo je Uzinić.



Što se tiče prosvjeda protv COVID potvrda, istaknuo je da je teško dati neki općeniti sud: ''Smatram da ljudi imaju pravo izražavati svoje stavove. Međutim, ono što je često problem je da se ti stavovi izražavaju na neprimjeren način i nisu usmjereni prema tome da se ističu neke pozitivne vrijednosti, a oni kažu da se zalažu za slobodu, nego su više obilježeni negativnim odnosom prema drugima i drugačijima. Onima koji ne dijele njihove stavove i zato je to sve na nekoj granici onoga što može prijeći u nešto teže, pa i nekakve ulične nerede i sukobe i zato je to zapravo nešto oko čega bismo svi trebali biti dobro oprezni da ne potičemo nekakve situacije iz kojih se može dogoditi nešto što nitko od nas ne bi želio. A vjerujem da nitko od nas ne želi da se na naše ulice s ovih različith stavova i podjela prenesu i nasilje i nered''.



O jasnom stavu je li Hrvatska biskupska konferencija (HBK) za cijepljenje ili nije, Uzinić je objasnio da ne može govoriti: ''Ja ne mogu govoriti u ime HBK-a, mogu govoriti u svoje osobno ime - u svoje osobno ime sam ljude već više puta i pozvao ljude da se cijepe. I sam sam se cijepio, a to sam učinio jer imam povjerenja u znanost, mislim da trebam dati svoj osobni doprinos suočavanju s ovom teškom situacijom koju svi prolazimo. Učinio sam to i jer to doista vidim kao čin ljubavi prema sebi jer sam dužan zaštiti sebe i brinuti se za svoje zdravlje, ali i prema svojem bližnjima, osobito prema onima među nama koji iz nekog razloga ne mogu biti cijepljeni - netko to ne može zbog straha, netko ne može zbog nekih drugih, zdravstvenih poteškoća i problema - eto, ti ljudi koji ne mogu, zaslužuju da mi koji možemo učinimo i takav čin bez obzira na to što možda smatramo u ovom trenutku da to i nije najbolje za nas ili imamo neke druge razloge zbog kojih smatramo da možda to ne bismo napravili''.



''U svakom slučaju, ako se ne mogu cijepiti, mogu se barem testirati i na taj način biti odgovoran prema drugima, biti odgovoran prema društvu i što je najvažnije - vidimo kako se naše bolnice popunjavaju, kako medicinsko osoblje doista velikim naporima pokušavaju učiniti ono šo mogu da bi spasili svaki ljudski život. Naše neodgovorno ponašanje će dovesti do toga da oni zapravo neće moći napraviti ono što žele napraviti. Ako ne želim zbog nijednog drugog razloga, hajdemo pokušati barem zbog tih ljudi koji se danonoćno bore za svaki ljudski život'', poručio je nadbiskup Mate Uzinić.

