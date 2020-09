Na zagrebačkim prometnicama stvorila se velika gužva.

Na nekim dijelovima zagrebačkih prometnica stvorila se velika gužva zbog održavanja INA Delta Rallya. Gužve su se stvorile na dijelu Slavonske avenije, ali i na Aveniji Dubrovnik.

Na stranicama HAK-a navedeno je kako će promet zbog utrke danas biti zatvoren od 15:45h do 24.00 sata na slijedećim lokacijama:

J. Antalla (od sjevernog ulaza u Velesajam prema istoku do Avenije Većeslava Holjevca) – D. Tomljanovića (od Avenije Većeslava Holjevca do E. Murtića) – Avenija V. Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik) – sve prometnice na istočnom parkiralištu Velesajma.

I sutra će biti zatvorene neke prometnice u Zagrebu. Detalje pogledajte OVDJE.

Objavljeni su i alternativni pravci. U smjeru jug-sjever: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ul. Grada Vukovara, Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara.

U pravcu istok-zapad: Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve, Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe.