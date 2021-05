Na ulaz u Hrvatsku najduže se čeka na GP Bajakovo, Županja i Maljevac.

Pojačan je promet na autocestama A2 Zagreb-Macelj i A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, kao i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku te sa Republikom Slovenijom na izlasku. Moguća su i duža čekanja, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac na ulaz u Hrvatsku čeka se do sat vremena, a na prijelazima Županja i Maljevac na ulazak iz BiH u Hrvatsku čeka se i do sat i pol. Na Bajakovu se na ulaz u Hrvatsku čeka i do dva sata.