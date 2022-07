Velika gužva snimljena je u četvrtak rano ujutro ispred ureda zagrebačke policije za upravne poslove u Petrinjskoj 30. Kolona građana protezala se do Glavnog kolodvora.

Brojni građani došli su prije sedam sati u Petrinjsku 30 u Zagrebu, mjesto na kojemu se obavljaju upravni poslovi u zagrebačkoj policiji.

Iako se šalteri otvaraju tek u sedam sati, čitatelj koji nam je poslao fotografije navodi da je bio tamo i ranije.

"Došao sam prije sedam sati i stao u red. Kolona ljudi je bila gotovo do Glavnog kolodvora", kazao je.

U Petrinjskoj 30 svakodnevno se od 7 do 19 sati mogu predati zahtjevi za osobne iskaznice, putovnice, prebivalište i boravište ili podići potrebni dokumenti.

Poslove vezane uz oružje i državljanstvo, građani mogu rješavati u vremenu od 8 do 15 sati, a za strance je ured otvoren od 8 do 13 sati. Oni koji trebaju u pisarnicu, mogu to učiniti u vremenu od 7 do 16 sati.