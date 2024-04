Gdje je zapelo? Velik broj korisnika nije dobio dječji doplatak

Unatoč povećanom broju prijava zbog novog Zakona o dječjem doplatku, HZMO je u utorak isplatio doplatak manjem broju djece nego mjesec ranije.

Kako neslužbeno doznaje portal mirovina.hr, isplata brojnim korisnicima kasni vjerojatno zbog velikog broja prijava koje nisu obrađene. Kako navode, svi koji ostvaruju pravo na dječji doplatak dobit će i zaostatke.

Za dječji doplatak potrebno se svake godine iznova prijaviti. Podsjetimo, svima koji su predali zahtjev od 1. siječnja do 29. veljače 2024. godine, kao i onima koji to učine u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024. pravo na doplatak za djecu priznat će se počevši od 1. ožujka, a vremena za prijavu ima do kraja lipnja.