Stižu reakcije na strože kazne Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koje je u petak ekskluzivno objavio Dnevnik Nove TV. Oštrije sankcije u zastarjelom zakonu struka naziva hvalevrijednim potezom jer su dosad nasilnici i širitelji mržnje prolazili s mizernim novčanim kaznama.

Strože novčane kazne za niz prekršaja - ako se pita suce - hvalevrijedan potez. Barem tako kaže Marijan Bitanga iz Udruge hrvatskih sudaca.

"I samim tim veći prostor za individualizaciju kazne u svakom pojedinom slučaju što hoće reći da će suci biti u situaciji prilagoditi odgovarajući iznos novčane kazne za svaki pojedini slučaj i samim tim doprinijeti kvaliteti svojih odluka."

Od 700 do 4000 tisuće eura, doznajemo, kažnjavat će se onaj tko izvodi pjesme ili ističe simbole poput ustaških ili nacističkih. Trenutačno su propisane novčane kazne od 20 do 150 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

"Tu je jako dobro da se ta kazna zapravo uskladila sa Zakonom o suzbijanju diskrimancije jer se radi o diskriminatornom postupanju građana", kaže profesor Aleksandar Maršavelski.

"Što se tiče Za dom spremni sve ostaje kao što je i dosad bilo što se tog zakona tiče, a to je da samo uzvikivanje tog pozdrava bez obzira u kojim okolnostima nije inkriminirano kao prekršaj", pojašnjava odvjetnica Vesna Alaburić.

Od 700 do 4000 eura kažnjavat će se i za:

Nasilničko ponašanje u javnosti

Širenje lažnih vijesti

Vrijeđanje službene osobe

Zanemarivanje nadzora nad djetetom.

A za tučnjavu ili viku na javnom mjestu kazna je od 300 do 2000 eura, a i tu se kriju neki prekršaji iz mržnje, upozorava profesor. "Ali bih ja tu isto recimo povisio kaznu do 4000 eura", poručuje Maršavelski.

Iz MUP-a poručuju da zasad propisuju primjerenije novčane kazne, a da će se tek ići u izradu skroz novog Zakona s temeljitom revizijom.

"Vlast po mojem mišljenju ovog trenutka zaista nema dovoljno snage da riješi to pitanje na način da vrlo jasno i nedvosmisleno kaže da će kriminalizirati ili dekriminalizirati potpuno Za dom spremni i da će ovisno o nekim situacijama kad je nedvosmisleno da je neki ustaški, fašistički ili sličan kontekst nešto biti kažnjivo", tvrdi Alaburić.

"Tu se mora čitav niz stvari dotjerati recimo imamo aktualno pitanje vezano za sankcioniranje prostitucije, skitnje, prosjačenja, tu ima dosta nekih stvari gdje postoje i određene dileme kaznene politike", napominje Maršavelski.

I suci poručuju da je zastarjeli zakon nužno mijenjati jer su u međuvremenu nastali neki novi prekršaji, a neki bi se trebali dekriminalizirati.

