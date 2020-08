Zbog pandemije koronavirusa poslodavci su prisiljeni strože kontrolirati sigurnosne mjere na poslu i koliko ih se zaposlenici pridržavaju, no problem nastaje u trenutku kada treba voditi računa o drugim ljudima.

O sigurnosti zaposlenika dosad su uglavnom morale brinuti proizvodne tvrtke. Ta se sigurnost najčešće odnosila na nošenje zaštitne odjeće, obuće i kaciga, protupožarne zaštite, planova evakuacije iz pogona i slično. Trener i konzultant Romeo Jerčić tvrdi da se pojavom korone to počinje odnositi na svaku tvrtku.

"Evo, s kolegom sam pričao prije par dana, u Sloveniji su zatvorili proizvodnu liniju jer, došli su im rođaci iz Bosne, jedan od zaposlenika se razbolio, on je otišao u izolaciju, došla im je inspekcija i zatvorila im pogon na 14 dana“, započinje priču o sigurnosti na radu.

Nakon zatvaranja cijele ekonomije i kidanja lanaca dobave, zatvaranje nekog pogona na dodatna dva tjedna nosi goleme troškove, koje mnoge tvrtke ne bi preživjele. Stoga se nova priča o sigurnosti više ne svodi samo na ispunjavanje dokumenata, već postaje odgovornost svakog pojedinca.

"Najniži oblik sigurnosti bi bio da vi osobno napravite nešto, da vežete pojas ili idete dezinficirati ruke ako vas netko gleda ili vam to naredi. Drugi nivo bi bio da netko to nadgleda, a treći nivo je da vi stvarno osobno koristite i prihvatite mjere i ovladate njima. Međutim, bez obzira što to vi radite, u ovoj situaciji ako to ne radi vaš kolega onda to i dalje nije dovoljno“, objasnio je Jerčić.

Hrvati i briga o drugima

No, kako će Hrvati, navikli na udovoljavanje propisima isključivo da ne bi bili kažnjeni, svjesno razmišljati ne samo o svojoj nego i o sigurnosti radnih kolega? Jer, nije više riječ o osobnoj nego o timskoj sigurnosti, riječ je o zdravlju cijeloga kolektiva. A do usvajanja navike življenja novoga normalnog još smo daleko.

"Da bi se to provelo nije dovoljno ljudima samo reći ili ih educirati, promjena se neće na taj način dogoditi. Netko mora biti tko će tu promjenu provoditi da bi se ona zacementirala. Da bi bila održiva na duže vrijeme potreban je lider koji će uložiti vrijeme, energiju, znanje, educirati se, motivirati i to raditi, što je teško“, uvjerava Jerčić.

A dok traju rasprave na društvenim mrežama o tome čije su brojke točne i trebamo li stvarno živjeti pod staklenim zvonom, htjeli ili ne morat ćemo mijenjati navike u poslovnoj okolini i brinuti o zdravlju drugih.

