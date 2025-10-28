Užas u zagrebačkoj školi! Dječak brutalno pretučen u WC-u: "Udarali su mu glavom o umivaonik"

Novi slučaj vršnjačkog nasilja potresao je Zagreb. U jednoj osnovnoj školi dvojica učenika osmoga razreda pretukla su svog vršnjaka u školskom WC-u.

Napad se dogodio u ponedjeljak, a ozlijeđenom dječaku pružena je liječnička pomoć.

"Napala su ga dvojica. Udarali su ga šakama, tukli glavom o umivaonik i nabijali u zid. Razrednik me odmah nazvao i otišli smo na hitnu. To su dvojica koji mog sina već dugo zezaju", ispričala je majka napadnutog dječaka, piše Net.

Majka tvrdi da su napadači duže vrijeme maltretirali njezina sina jer se on u razredu druži s djevojčicama.

"Moj sin se druži samo s curama u razredu. Ima prijateljice s kojima se grli i imaju svoje interne fore. A ta dvojica napadača su tim curama simpatije. Jedna je cura snimila kako se grli s mojim sinom i pokazala to jednom dečku. Oni su ga potom čekali da uđe u WC da ga istuku", rekla je majka.

Prema njezinim riječima, nasilnici su dječaku već u subotu prijetili da se više ne druži s tim djevojčicama.

"Rekli su mu da se ne druži s njima jer su to njihove cure, njihovo vlasništvo", dodala je.

Majka tvrdi da je njezin sin već cijelu prošlu godinu bio žrtva psihičkog zlostavljanja.

"Govorili su mu da je peder, što nije istina. Netko ga je počeo zezati i to se onda proširilo. Sad je sve preraslo u fizičko nasilje", govori. Pokušavala je, kaže, riješiti problem sa školskom stručnom službom, no bez uspjeha.

Prema neslužbenim informacijama, škola je pokrenula postupak kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i obavijestila nadležna tijela. Policija i nadležni centar za socijalnu skrb također su uključeni u slučaj.