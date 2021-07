Od ponedjeljka će se državna pomoć poduzećima isplaćivati na temelju broja cijepljenih radnika. Iznos po radniku uvjetuje se brojem COVID potvrda, što bi u praksi moglo stvoriti puno problema.

Po novim pravilima, ako je u tvrtki najmanje 70 posto radnika s COVID potvrdom, svi će radnici dobiti državnu potporu od maksimalno 4000 kuna neto. Ako, primjerice, polovica zaposlenih ima COVID potvrdu, potpora će iznositi 50 posto.

I oni koji su bolest preboljeli mogu izvaditi COVID potvrdu. No, to ne može učiniti vlasnik putničke agencije Tomica Drvar-Trtinjak. On je koronavirus prebolio bez da je znao da se zarazio. Ne zna kad ga je imao pa ga liječnica, kaže, ne može upisati u sustav. Tvrdi da je to samo jedan od apsurda.

"Ako u tvrtki od 100 zaposlenih 29 nije cijepljeno, svi će primiti potporu za plaću. Kod nas, ako nas je troje zaposlenih i samo dvoje cijepljenih, nećemo dobiti punu potporu. Znači, tko je veći rizik za društvo: ovih 29 ili ovaj jedan?", rekao je.

Iz Zavoda za zapošljavanje nisu htjeli komentirati uvjetovanje državnih potpora, ali su rekli da će podatke razmijeniti s drugim državnim institucijama. Raspolagat će, kažu za Dnevnik Nove TV, samo s postotkom zaposlenih s COVID potvrdom, a ne i osobnim podacima.

Ministar optimističan, a sindikati nezadovoljni

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić uvjerava da će mjere uroditi plodom.

"Ne očekujemo probleme. Mi očekujemo da ćemo svi zajedno odabrati odgovornost i da iz ove sezone izađemo jači", rekao je ministar.

S druge strane, sindikati su protiv spomenutih mjera. Država i poslodavci, tvrde, peru ruke.

"U trenutku kad on kaže da je dao potpore u manjem iznosu nego što bi mogao da su svi imali takove potvrde, tada će nahuškati radnike koji imaju potvrde na one koji nemaju te potvrde. I to bi moglo izazvati unutarnje sukobe", rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih državnih sindikata.

Procjenjuje se da je u tvrtkama koje primaju držanu novčanu pomoć 50.000 necijepljenih. Kap je to u moru u odnosu na još milijun i pol, koliko nam treba da dosegnemo kolektivni imunitet.

