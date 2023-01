U 30 minuta vožnje - sjeverno od Osijeka doći ćete do mađarske granice. U isto toliko vremena, ako krenete na istok, stići ćete i do granice sa Srbijom. No ulaskom u Schengen na te dvije granice vrijede drugačija pravila prelaska, a na snazi su i drugačije valute od eura. No, vrijede i drugačija pravila za unos kupljene robe u Hrvatsku. Trikove što i kako smijete prenijeti i kako možete proći jeftinije u Mađarskoj i Srbiji, otkriva reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Put u Mađarsku počinje prelaskom najdužeg mosta u Hrvatskoj preko rijeke Drave. A zatim gas papučicu možete i jače pritisnuti jer do granice s Mađarskom vozite se najnovijim dijelom autoceste u Hrvatskoj.

U tridesetak minuta vožnje dok uživate u pogledu na srnice koje skakuću baranjskim njivama, granicu nećete ni primijetiti jer nema ni carine, ni policije.

Jedini podsjetnik kako je do nedavno ovdje ipak bila stroga carinska kontrola jest zahrđala žilet žica duž cijele mađarske granice koja, iako zarasla u korov, i dalje stoji na crti razgraničenja.

Mile Mitrić godinama živi u Mohaču, radi kao spasilac na bazenima gdje prima plaću od 800 eura i govori kako pristojno živi jer neke su namirnice jeftinije nego kod nas. U Mohač stoga dolaze i Hrvati i to ne samo zbog povijesne Mohačke bitke.

Ljestvica otkriva koliko smo jadni: Usporedite prosječnu plaću u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Italiji...

"Snabdijevaju se namirnicama. Sir, možda i neka kava, piće. Gorivo je sada možda nešto skuplje nego u Hrvatskoj", kaže Mitrić.

27 centi po litri je skuplje, ali eurima u Mađarskoj ne možete plaćati.

Iako je Mađarska u Europsku uniju ušla još 2004. godine, nikada nisu prihvatili euro. Kako bi kupovali namirnice morat ćete eure zamjeniti u forinte.

Sve što kupite u Mađarskoj, smijete prenijeti u Hrvatsku, a namirnice koje je spominjao Mile uistinu su jeftinije i to za 20-ak posto. Najbolji pokazatelj je piće u kafićima.

U dobrim starim kunama, u Hrvatskoj bismo pivo platili oko 20 kuna. U protuvrijednosti forinti ono stoji oko 15 kuna.

Loše vijesti za pušače: Poskupjele su i brojne vrste cigareta, ovo su nove cijene

U Srbiju po duhan i piće

Na istočnom putu prema Srbiji u pola sata vožnje uživat ćete u pogledu na najveći vinograd u Hrvatskoj, a čim prođete Erdut – granica i carinska kontrola.

U Bogojevu, hrvatske registarske oznake. Ovdje su jeftiniji i lijekovi ali opet, nećete ih moći kupiti našom novom valutom. Morat ćete je promijeniti za dinare. Za 10 eura dobit ćete 1160 dinara.

Siniša Prelčec iz Osijeka kaže da u susjedstvu prođe i 30 do 40 posto jeftinije. "Kupujem sok i čokoladice za djecu."

"Kupi se nešto malo soka, kućnih potrepština i duhan naravno. Nešto jeftinije prođem, ali to se pojede preko. Roštilj je odličan", kaže Zoran Debeljak iz Osijeka.

Duhan je upola jeftiniji, zanimljivo i začin. I to hrvatski. Ali pripazite koliko kupujete jer natrag u Hrvatsku, na posljednjoj liniji šengenske granice, možete prenijeti svega dvije kutije cigareta, 16 litara piva, litru žestokog pića, a meso, mlijeko, povrće i voće zabranjeno je unositi. Stoga – to pojedite u Bogojevu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.