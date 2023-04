Dio akcijskog plana za borbu protiv raka mogla bi biti i zabrana solarija za mlađe od 18 godina.

Bliži se ljeto, sezona svadbi i maturalnih večeri. Kako bi ljepše izgledali mnogi mladi se po svoju brončanu put zapute do solarija. No, uskoro će, izgleda, to moći napraviti samo oni punoljetni. Dio je to akcijskog plana za borbu protiv raka.

"Već dugi niz godina svjetska zdravstvena organizacija i zaklada za rak kože upozoravaju na opasnost i zna se da pretjerano izlaganje suncu uključujući i solarij jako važan čimbenik za nastanak raka kože.

Čak jedna opeklina od sunca u životnoj dobi mlađoj od 20 godina može više od 70 puta uvećati rizik od nastanka melanoma", upozorava doktorica Marija Buljan, voditeljica Odjela za dermatološku onkologiju.

Iako svjesni štetnosti, građani su podijeljenih mišljenja. "Treba paziti na sunce, izazova melanom", kaže Anđelka. "Mislim da se treba koristiti umjereno, jednom godišnje i to je mislim šetno, ali ako se koristi malo po meni je OK", kaže Luciana. "Za 16 plus je u redu, dok se koristi u malim količinama", poručuje Mihaela.

I roditelji se slažu da mladima ne bi dopustili odlazak u solarij. No što su stariji, teže je reći - ne.

"Ne bih baš preporučila, ne bi dala, a je li bi me slušao, ne znam", kaže Hana. "Probala bih prvo odgovoriti od toga, ali ne mogu definitivno reći ne", kaže Ranka. Zabrana ne bi trebala biti problem ni onima koji se time bave.

"Generalno nama mlađi od 18 godina ni ne dolaze, a ako dođu to je u jako malom broju i uvijek u pratnji roditelja. Ako se donese takav zakon mi ćemo normalno onda tražiti osobnu iskaznicu po kojoj ćemo vidjeti ima li osoba 18 godina i ako ima manje nećemo ih puštati", kaže Gordan Vojnić, vlasnik studija za sunčanje.

Dnevnik Nove TV pitao je Ministarstvo zdravstva kako bi trebala izgledati kontrola i regulacija tog plana, no do zaključenja priloga odgovor nisu poslali. Iz Državnog inspektorata pak poručuju da će sudjelovati u provedbi akcijskog plana sukladno propisima zakona.

