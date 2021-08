Tisuće staza i samo je jedan cilj. Trčanju, hodanju, rolanju, bicikliranju od sljedećeg petka do sredine rujna možete dati sasvim novu dimenziju, onu humanitarnu. Počinje virtualna Mliječna staza, utrka kojom se pomaže djeci s teškoćama u razvoju.

''Ja sam ga uistinu morala dresirati. Ja sam ustrajala u tome da dijete nije dobilo piti dok nije donijelo sliku s čašom. To je jako teško. To ne može svatko jer rade vam emocije, to je vaše dijete. Ja sam plakala, ali sam ostala ustrajna'', počinje svoju priču Vlatka Ozimec, majka djeteta s posebnim potrebama.

Marko ima 18 godina. Voli klasičnu glazbu, veseo je i voli svoje prijatelje. No, nije ih upoznao u vrtiću ili na izvannastavnim aktivnostima. Upoznao ih je u Malom domu.



''Kao što djeca idu u školu, kao što idu u vrtić, ustvari pokušavamo pratiti neki njihov razvojni tijek i pomoći roditeljima da uz svakodnevne obaveze sve stignu odraditi'', objašnjava Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica Malog doma Zagreb.

''Ja se trudim biti i radno sposobna i radni kolega na poslu i prijatelj i trudim se biti majka, onako jedno 10 stvari u jednom. Za to treba pozamašno puno hrabrosti'', kaže Markova mama Vlatka. Puno hrabrosti, ali i puno podrške, društva i sustava.

Žive u Zagrebu, pa je to još nekako i moguće. Ali da se Marko kojim slučajem rodio u nekom drugom kraju Hrvatske, njegove šanse bile bi puno manje.

''Mogu zamisliti, ali ne mogu osjetiti kako je osobama koje žive u ruralnim sredinama koje nemaju takvih usluga'', rekla je Vlatka Ozimec.

Olakšati im želi UNICEF, uz pomoć svih nas, humanitarnom utrkom Mliječna staza.

''U utrci mogu sudjelovati svi! Hodanjem, trčanjem, vožnjom na biciklu, u kolicima… Samo trebate otići na web stranicu www.mlijecnastaza.hr, pritisnuti par gumbića i odabrati svoj startni paket. Dalje vas mi vodimo kroz to putovanje'', objasnio je Marin Ilej iz UNICEF-a. Utrka je virtualna i počinje već ovog petka, a u njoj će sudjelovati i Nova TV. Jer osobe s teškoćama dio su društva, ne njegov teret.

Možda mi njih moramo učiti da se voda pije iz čaše, ali nešto mogu naučiti i oni nas. ''Dobila sam drugačije poglede na svijet. Shvatili smo što je u životu najbitnije – zdravlje, zadovoljstvo, sreća i ljubav'', poručuje Vlatka.