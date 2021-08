Via Adriatica trail planinarska je staza duga 1100 kilometara koja vodi od Istre do Prevlake. Dosad ju je uspjelo završiti tek nekoliko desetaka ljudi, a na dobrom putu da se pridruže tom društvu su Bruno i Maja Šimleša. Njihova avantura ima humanitarnu svrhu. Na jednom dijelu puta im se pridružila i novinarka In magazina Dijana Kardum.

Korak po korak i tako u avanturu dugu 1100 kilometara. Smisao ovog ekstremnog puta Maje i Brune Šimleše je prikazivanje ljepota Hrvatske, ali ima i humanitarni karakter.



''Obožavamo prirodu, mi smo medeni mjesec proveli na Aljasci, ljetovanja u Norveškoj, Islandu, na ovakvim putovanjima, tako da volimo prirodu i volimo ovakve izazove. A ja već gdinama podržavam udrugu Sve za nju, radi se o sjajnim ženama, sjajnim psihologinjama, koje pružaju psihološku pomoć oboljelima od raka, tako da smo spojili dvije naše ljubavi, jedna ljubav prema prirodi i ovakvim izazovima, a drugo je ljubav prema njima jer pomažu ženama u najosjetljivijem periodu

Cilj je jasan - skupiti pola milijuna kuna za Udrugu žena oboljelih od raka - Sve za nju.



''Mi se zezamo jer kako smo malo smotani, pa se nekad zamislimo, fulamo trak pa odemo okolo, mi ćemo i 600 proći do Knina. Bit će kilometara. Pauze su jako bitne i poštujemo jedan drugome tempo

Ali i motivacija je važna. Ja znam da ti novci koji se već sada broje u desecima tisuća kuna, da će to pomoći hrpi žena da im poveća šanse da se izliječe jer ja mislim da tijelo ima puno veće šanse za borbu kada je psiha na mjestu'', kaže Bruno.

U prvih 25 dana namjera je doći do Knina. Pripreme za ovu dugu i izazovnu šetnju intenzivno su trajale 4 mjeseca. Trebalo je, kažu, pripremiti i tijelo i psihu.



''Ova hodnja nije nešto što se obavlja preko noći, priremali smo kvadricepse da zaštite što bolje koljena i razmišljali smo kako ojačati tetive, stopala, leđa jer ovaj teret nije mala stvar kao da se szdebljaš preko noći 16 ja, on 18 - 20 kila. Dobro mi stoji 20 kila ekstra, ja sam isto šik smo zapravo, dobro smo. Sve je unutra, dakle naša blagavaonica, spavaća soba, garderoba, kuhinja, ali ono najpotrebnije, zaista da smanjiš, sve se mjeri na grame'', objašnjavaju.

Ono što im korak čini malo lakšim su ljudi koji im se tijekom trase pridružuju.



''S nama je u ponedjeljak krenula gospođa Ljiljana iz Rijeke, napravila je prvih 6-7 km s nama, ja znam koliko je njoj udruga ta značila i kako su je primili kao svoju. Ona je tamo našla i svoju obitelj faktički i psihološku pomoć i smještaj u Zagrebu dok se liječila jer je iz Rijeke. Doista povećavaju šanse da netko preživi, i onda je nama najmanji problem još 10-20ili 30 km više'', pričaju.

Pred ovim je suputnicima u životu, ali i u ovoj humanitarnoj šetnji - 7 priobalnih županija i čak 14 planina. Tu je stazu tek nekoliko desetaka osoba uspjelo završiti.

''Ja sam rekla da je ovo i za mene jedan osobni izazov da se suočim sama sa svojim obrascima i nekim fiksacijama jer radim neke stvari koje mi možda ni nisu prirodne, ali upravo zato da olakšam nama dvoje put, kad neko dijete cendravo ili cmizdravo izađe iz tebe, kad ti je teško i tako dalje treba se znat nositi s tim. Ali ovo nije utrka, ne ganjamo nikakve rekorde, bitno je biti maratonac a ne sprinter, razmišljati dugoročno i tako da ćemo slušat svoje tijelo.'', govori Maja.

A negdje tijekom puta proslavit će i godišnjicu braka.

Bruno i Maja na nekoliko su dana prekinuli svoju avanturu kako bi bili uz dragu osobu, no sad su se vratili na stazu s još većom motivacijom jer njihova humanitarna priča to i zaslužuje.

