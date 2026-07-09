Uskok širi istragu protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika: Uhićen Josip Horvat Bambo

Uskok je, nakon pokretanja istrage protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka i još šestorice okrivljenika u ožujku ove godine, proširio istragu protiv Josipa Horvata Bamba (61) zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na pranje novca.

Ajček i još šest osoba otprije su obuhvaćeni Uskokovom istragom na temelju kaznene prijave Policijske uprave virovitičko-podravske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti te pranja novca.

Prema pisanju medija, ranije pokrenutom istragom, uz Ajčeka koji se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, obuhvaćeni su Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković, koje se tereti da su pomagali Ajčeku u pranju novca.

Ajčeka se sumnjiči da je financijskim malverzacijama oštetio proračun Općine Gradina za najmanje 1.289.890 eura, pri čemu je tvrtka Projekt Gradnja Vir stekla nepripadnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.013.869 eura.

Uskok je, ne navodeći identitete, izvijestio kako sumnjiči Horvata da je od kolovoza 2018. do kraja rujna 2020., u Gradini, Bjelovaru, Budrovcu Lukačkom i Viru, kao stvarni voditelj poslovanja dvaju trgovačkih društava zatražio od Ajčeka da tim društvima osigura unosne poslove s Općinom povredom obveze provođenja postupka javne nabave.

Osim toga, Horvat je zatražio od Ajčeka da tim društvima osigura stjecanje protupravne imovinske koristi neistinitim prikazivanjem poslovnih odnosa i nalaganjem neosnovanih isplata na teret Općine, što je Ajček prihvatio.

Sukladno postignutom dogovoru, Ajček je na Horvatovo traženje u više navrata pogodovao tvrtki koja je u vlasništvu Horvatovog sina te drugoj tvrtki u kojemu je direktor jedan od ranije prijavljenih okrivljenika, a voditelj poslovanja četvrtookrivljeni, ujedno zet Josipa Horvata Bambe.

Uskok sumnja da je Horvatov sin po očevim uputama ispostavio Općini ponudu prve tvrtke u kojoj je neistinito naveo izvođenje radova sanacije samo jednog objekta, koju ponudu je Ajček prihvatio, iako je znao da će biti naplaćeni radovi za više objekata u vrijednosti za koju je Općina u obvezi provesti postupak javne nabave.

Prema Uskokovim sumnjama, Ajček je na traženje Josipa Horvata Bambe da drugom društvu pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist, iznos zajma stečen temeljem ugovora o zajmu zaključenog u ime Općine kao zajmoprimcem s odgovornom osobom trećeg trgovačkog društva kao zajmodavcem, doznačio tom drugom društvu na temelju ugovora o asignaciji.

Tužiteljstvo navodi da je pritom u ugovoru navedeno da Općina ima neosnovani dug prema drugom društvu po osnovi većeg broja računa.

Ujedno je Ajček na traženje Josipa Horvata Bambe nalagao daljnja plaćanja s računa Općine u korist drugog društva, iako je znao da drugo društvo Općini nije isporučivalo nikakvu robu ili usluge.

Također se sumnja da je Josip Horvat Bambo, od 31. listopada 2019. do 23. rujna 2020. u Viru, u cilju zametanja traga i neistinitog prikazivanja da novac stečen na prethodno opisane načine proizlazi iz zakonitog izvora, zatražio od ostalih okrivljenika da ga koriste prilikom podizanja gotovinskih sredstava s bankomata i uplaćuju ih kao pozajmice drugim trgovačkim društvima te koriste za daljnja ulaganja, a što su isti prihvatili.

Uskok dodaje da će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora za Josipa Horvata Bambu.