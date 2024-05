USKOK pokrenuo istragu protiv 22 osobe: Primali i davali mito za žurno rješavanje priključaka na elektromrežu

Petero osumnjičenih, kao zaposlenici Elektre Zadar, od drugih osumnjičenika tražili su novac kako bi žurno rješavali predmete od njihova interesa.

Sumnja se da su u razdoblju od travnja do kolovoza 2020. godine od četvero osumnjičenih, koji su vlasnici obiteljskih kuća, apartmana i poslovnih prostora, tražili novčanu nagradu od 2000 kuna do 1500 eura za žurno rješavanje zahtjeva za priključenje objekata na elektromrežu.

USKOK dalje navodi kako se osnovano sumnja da je troje tadašnjih zaposlenika Elektre u razdoblju od svibnja do srpnja 2020. od investitora izgradnje stambene zgrade i vlasnika stana tražilo 6000 kuna za priključak bez izrade novog elektroizvoda i bez mrežnog elektroormara, iako su znali da je to protivno mjerodavnom Pravilniku, na što su oni i pristali te su im predali tražene iznose kao nagradu za učinjeno.

Također, sumnja se da je dvoje zaposlenika Elektre od siječnja do svibnja 2020. godine jednom od okrivljenih ponudilo priključenje građevinskog objekta u izgradnji u vlasništvu njegove supruge na elektromrežu, iako su znali da priključenje objekta nije moguće provesti jer je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Za dokumentaciju su tražili najmanje 1000 eura i on je na to pristao.

"Nakon što je drugookrivljeni, na traženje i po uputi trećeokrivljenog, u poslovnoj dokumentaciji Elektre Zadar neistinito prikazao da se radi o poljoprivrednom neizgrađenom zemljištu s crpkom za vodu, dokumentaciju je ostavio na potpis nadređenom rukovoditelju koji je predmet odbio potpisati i tako odobriti priključenje. Unatoč tome trećeokrivljeni je u dogovoru sa šestookrivljenim kao odgovornom osobom društva, predigao potreban elektroormar, koji je on posredstvom drugog društva postavio na lokaciji priključenja navedenog objekta. Potom je svojim potpisom i pečatom društva u kojem je odgovorna osoba izdao ateste elektroinstalacija iako je znao da na navedenom objektu električne instalacije uopće nisu izvedene. Tako sačinjenu dokumentaciju devetookrivljeni je predao trećeokrivljenom, koji ju je priložio u spis predmeta prilikom otvaranja Zahtjeva za priključenje na elektromrežu u Elektri Zadar", priopćio je USKOK.

Osim toga, zaposlenici Elektre od travnja do kolovoza 2020. s vlasnikom tvrtke ovlaštenom za izdavanje atesta elektroinstalacija neophodnih za priključenje objekata na elektromrežu ili izmjene elektrobrojila dogovorili su požurivanje atesta za više predmeta koji su poduzetniku bili od interesa.

"Kao protuuslugu devetookrivljeni im je dao veći broj bjanko Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije i Izjava o ispitivanju električne instalacije ovjerene njegovim potpisom i pečatom njegova društva, znajući da će ih okrivljenici upotrijebiti i od podnositelja zahtjeva za korištenje mreže naplatiti iznose od 1500 do 4000 kuna, koliko iznose stvarne cijene navedenih atesta. To su okrivljenici u najmanje sedam navrata i učinili, čime su neistinito prikazali da su elektroinstalacije u objektima uporabljive, nakon čega su priključci i pušteni u eksploataciju", piše USKOK.

Također, požurivali su predmete koji su od interesa i vlasniku obrta za elekroinstalaterske radove te i od njega uzeli veći brojovjerenih bjanko potvrda i izjava.