Održavanje kako unutrašnjih, tako i vanjskih biljaka zdravima i blistavima, nije uvijek lako, pogotovo kada imate gust raspored. Svaka biljka ima posebne zahtjeve održavanja, od kojih su odgovarajuća svjetlost i odgovarajuća količina vode tijekom zalijevanja neki od najbitnijih.

Postoji mnogo stvari koje možete učiniti kako biste bili sigurni da vaše sobne ili vrtne biljke ostanu sretne i zdrave, ali jedan od najboljih načina je korištenje uređaja za zalijevanje biljaka. Uređaj za zalijevanje biljaka mali je alat koji može napraviti veliku razliku kada je u pitanju održavanje vaših biljaka hidratiziranima i uspješnima.

PR Foto: PR



Kako bi vaše biljke bile blistave, tu je DripDrops – Set od 12 alatki za zalijevanje vaših biljaka.

Spriječite prekomjerno zalijevanje koje uzrokuje truljenje korijena



Prekomjerno zalijevanje jedna je od najčešćih pogrešaka koje ljudi čine pri zalijevanju biljaka, a uzrokuje i veliku štetu. Korijenu vaše biljke potreban je zrak za rast, pa ako su potpuno prekrivene vodom, biljke ne mogu pravilno rasti.

Osim prekomjernog zalijevanja, nedovoljno zalijevanje biljaka također može uzrokovati probleme. Morate paziti da biljke dobivaju odgovarajuću količinu vode, tako da zemlja ne bude ni previše suha ni previše vlažna.



DripDrops je uređaj koji se sastoji od 12 nastavaka za zalijevanje biljaka s prekidačem regulacijskog ventila koji će adekvatno zalijevati sve biljke. Vaš će vrt postati bujniji, sobne biljke zelenije, a prinosi povrća bolji.





Ne postoji ništa više frustrirajuće od pronalaska uvenule biljke, samo da biste otkrili da ste je slučajno zaboravili zaliti. Iako je normalno da s vremena na vrijeme zaboravite zalijevati svoje biljke, važno je da vam to ne postane navika, ali uz DripDrops sigurno neće!Bez odgovarajuće količine vode, vaše biljke će se osušiti. Posjedovanje uređaja za automatsko zalijevanje znači da više nećete morati brinuti o zalijevanju biljaka.

DripDrops radi na principu podešavanja protoka vode, s ovih 12 alatki imate mogućnost da svim svojim biljkama pružite adekvatnu brigu. Uz pomoć ventila, podesite protok kapi koje će bez vašeg dodatnog truda održavati biljke zdravima i hidratiziranima.



Zajamčena briga o vanjskim biljkama tijekom sunčanih dana



Uređaj za automatsko zalijevanje biljaka izvrstan je za održavanje biljaka na otvorenom tijekom vrućih, sunčanih dana. Dok vi odmarate i ispijate omiljeno piće u hladu, DripDrops će se pobrinuti da vaše biljke budu zalivene - što će vam uštedjeti mnogo snage i vremena.

Za postavljanje ovih alatki potrebno je samo 10 sekundi!



Toliko jednostavna, a toliko korisna alatka zaista postoji! Postavite fiksator na plastičnu bocu, a zatim je okrenite naopako. Sam proces postavljanja fiksatora ne zahtijeva bušenje ili rezanje boce. Osim što obavlja sjajnu funkciju zalijevanja, ujedno vam daje mogućnost recikliranja starih boca.

Automatski zalijevači biljaka izrađeni su od visokokvalitetne PP plastike i možete ih koristiti više puta, a svaka kapaljka za navodnjavanje ima dug vijek trajanja.

PR Foto: PR



Uživajte u odmoru i ostavite svoje biljke u sigurnim rukama

Ovaj uređaj za zalijevanje biljaka pobrinut će se za biljke, povrće, unutarnje i vanjske vrtove, čak i kada niste u blizini. Nema potrebe da tražite od susjeda ili članova obitelji da vam redovno zalijevaju biljke – uz silnih obaveze, sigurno ih neće redovno zalijevati.

Uživajte u zasluženom odmoru i dopustite da se DripDrops brine o vašim biljkama. Bilo da se radi o sobnoj/vanjskoj biljci ili vrtu, ovaj sustav samonavodnjavanja pruža adekvatnu brigu o biljkama. S integriranim nastavkom moći ćete u potpunosti kontrolirati količinu i brzinu pada vode prema potrebama biljke, na taj način neće doći do prekomjernog zalijevanja ili prelijevanja vode iz posude.

