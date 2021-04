Pred nama je još jedan hladni, zimski prodor. Ne tako snažan kao u proteklom tjednu, no svakako će biti i hladno i vjetrovito s oborinama. Novog snježnog pokrivača ovog će puta biti samo u gorju, no za sredinu travnja i to je previše. Zima nam se na nekoliko dana vraća u utorak. DHMZ upalio je meteoalarm, za veći dio zemlje žuti, dok za neke stoje čak i narančasto te crveno upozorenje.

Sve nam snažnije pritječe topao, pa i vlažan zrak, a već u ponedjeljak poslijepodne u Genovskom zaljevu formirat će se i ciklona koja će nam donijeti oborine. S obzirom na to da iza tog sustava stiže osjetno hladniji zrak sa sjevera, od utorka očekujemo još jedan zimski nalet.

Poslijepodne nas i u središnjoj Hrvatskoj očekuje oblačnije, mjestimice s kišom ili čak ponegdje pljuskovima i grmljavinom. Uz umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak temperatura može porasti i do 20 stupnjeva. U noći na utorak zato će prvo u u Podravini i Međimurju s prolaskom fronte vjetar okrenuti na jak sjeverni, pa će osjetno zahladnjeti.

Utorak nam nosi još malo zime. Bit će oblačno s kišom, u gorju i snijegom, vjetrovito i osjetno hladnije. Oborina će potom biti i u srijedu, a rjeđe u četvrtak. Svih dana hladno ili barem prohladno, osobito noću i ujutro.

Na Jadranu u utorak pljuskovi i grmljavina, pri čemu kiša mjestimice može biti i obilna. Zapuhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima, na južnom dijelu još uvijek jugo. U srijedu će pljuskova biti uglavnom u Dalmaciji. Puhat će bura i tramontana, u četvrtak sjeverozapadnjak. I na moru će idućih dana biti hladnije, svakako ispod prosjeka za doba godine.

Upozorenja za promet

HAK i HAC savjetuju da se na put ne kreće bez zimske opreme te da se prati stanje u prometu. Prije putovanja treba provjeriti i stanje vozila. Iako su zimske službe i dalje u pripravnosti, ceste nije moguće u potpunosti očistiti za vrijeme trajanja padalina, stoga opreza nikada dovoljno.