Kratkotrajno pogoršanje vremena očekuje se u četvrtak u cijeloj zemlji osim krajnjeg istoka. Već od petka vrijeme će biti sunčano, suho i nadprosječno toplo

Pred nama je neradni četvrtak 1. studenog, kada će mnogi obilježiti dan Svih svetih, ali i iskoristiti mogućnost ''spajanja'' s petkom kako bi si osigurali produženi vikend.

Hrvatski autoklub na svojim je stranicama već pripremio prognozu za nadolazeće dane kada uoči blagdana, kao i tijekom vikenda, očekuju pojačan promet na svim cestama u Hrvatskoj.

Gužve i pojačan promet posebno se očekuju u blizini gradskih i mjesnih groblja, ali i na glavnim cestovnim pravcima.

Mnogi su gradovi baš zbog toga uveli posebnu regulaciju prometa.

Gužve u prometu se očekuju i na važnijim cestama i autocestama, osobito na autocestama A1 Zagreb – Split – Ploče, A6 Rijeka – Zagreb te na A3 Bregana – Lipovac u oba smjera.

Gužve se očekuju na naplatnim postajama Lučko (A1) i Zagreb-istok (A3), kao i na većini graničnih prijelaza s naglaskom na Bajakovo, Staru Gradišku, Slavonski Brod, Županju, Metković, Kaštel, Plovaniju, Rupu, Pasjak, Macelj i Breganu.

Kratko pogoršanje stiže u četvrtak

Teškoće u prometu uvelike će ovisiti i o vremenskim uvjetima koji posljednjih dana itekako remete planirana putovanja.

Kako se čini, do četvrtka poslijepodne ili čak navečer u kopnenom dijelu neće biti novih oborina, a uz djelomice ili pretežno sunčano vrijeme ostat će i vrlo toplo za ovo doba godine.



Pretežno sunčano i manje vjetrovito bit će i na Jadranu također sve do četvrtka, kada se očekuje novo naoblačenje s kišom i ponovno jačanje juga.



Oborine će u novom kratkortajnom pogoršanju vremena uglavnom zaobići krajnji istok zemlje, bit će ih ponegdje tek u petak. Većinom se očekuje tek umjerena naoblaka, a i temperature će ostati sličnije proljetnima. U danima od četvrtka do nedjelje one dnevne ovdje će često prelaziti 20 stupnjeva.

Vikend pretežno sunčan i nadprosječno topao

Već od subote posvuda se vraća nešto stabilnije vrijeme pa će u danima vikenda u unutrašnjosti zemlje uglavnom biti suho i sunčanije uz temperaturu većinom između 17 i 22 stupnja.



Vikend će i na moru proteći uz dosta suha i sunčana vremena. Također će se zadržati za početak studenog vrlo toplo, tako će najviše dnevne temperature dosezati i 23 stupnja. U petak će još puhati jugo, dok će u subotu na moru mjestimice biti slabe i umjerene bure.