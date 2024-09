Uništavaju ih i kradu: Vandali se okomili na prometne znakove - "Nema pravila, razbija se sve"

Uništeno je više od 200 prometnih znakova, jedan za drugim i svaki je oštećen.

Prometni znakovi u istarskoj općini Marčana i okolici meta su vandala već mjesecima. "Ja tu prolazim, tu idem pa vidim da ih je svaki dan sve više i više. To je užas, sramota je to", rekao je Dejan iz Rakalja.



Oštećeno je, u potpunosti uništeno ili ukradeno, od veljače ove godine, više od 200 prometnih znakova.



Šteta je prešla 20 tisuća eura. "Oštećenja, sudeći po onome što uspijemo uočiti događaju se namjerno. Vidi se da su na svakakve načine nastala. Prvenstveno je to nekim tupim predmetom, na način da se udaralo po tim znakovima", rekao je Paolo Lukež, voditelj za redovna održavanja i promet županijskih i lokalnih cesta.

Pretpostavlja se kamenjem ili željeznom šipkom.

Koji će znak biti sljedeći - nepoznat netko ne bira. "Vidjeli smo da nema pravila, znači razbija se sve, od tabla do znakova opasnosti, trokuta, krugova, svih oblika i svih dimenzija i nema stvarno neke razlike", rekao je Marin Simić, pomoćnik rukovoditelja redovnog održavanja Istarske ceste.

Dio prometnih znakova odmah je zamijenjen, ali je opet uništen. Svi će doći na red za zamjenu, kažu iz županijske uprave za ceste istarske županije, no morat će se pričekati dok se situacija ne smiri.

"Mijenjaju se isključivo znakovi opasnosti i znakovi izričite zabrane, dok se recimo znakovi obavijesti ne mijenjaju dok se situacija ne smiri", nadodao je Lukež.

Oštećenja većeg broja prometnih znakova na lokalnim i županijskim cestama u općini Marčana prijavljena su policiji. Prijavljena su i oštećenja prometnih znakova na državnim cestama. I u jednom i u drugom slučaju policija provodi kriminalističko istraživanje.

I to s ciljem utvrđivanja počinitelja kaznenih djela uništenje, oštećenje ili zlouporaba znakova za opasnost.



