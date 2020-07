Na tone povrća ove će godine ostati na poljima. Korona kriza, smanjen broj turista, ali i uvoz stvaraju minuse poljoprivrednicima. Dobra sezona u polju nije, nažalost, dobra i u prodaji.

Poljoprivrednici u Istri zbrajaju štetu. "Paprika je uglavnom na podu zato što je prezrela, potražnja paprika je bila loša, i nije se na vrijeme bralo, tržište nismo imali za nju", kaže nam poljoprivrednik Petar Jurković.

Paprika je propala, kao i dinje, salata, a kako stvari stoje, ista sudbina čeka i rajčicu. Poljoprivreda se pripremila za idealnu sezonu, no pripremaju se na probleme.

"Bit će teško, već sad se osjeti zastoj u plasmanu, i bojim se da će tako biti cijelo ljeto. Ukoliko turisti ne dođu, ukoliko se to ne pojača, bojim se da će nam nešto i ostati na njivi“, kaže Petar Jurković, vlasnik OPG-a.

A kao za inat, ova je godina za poljoprivrednike na polju bila odlična, i rezultirala više nego dobrim urodom.

"To je bio šesti mjesec, bože moj, pa taman ono prva dinja znaš, bude gušt i sve to skupa“, govori poljoprivrednik. Ostala je neubrana, jer je nije imao tko kupiti. Iako Istra bilježi dobre brojke u turizmu, a velik se broj poljoprivrednika oslanja na njega to nije dovoljno.

"Nešto se baci, ali u svakom slučaju vozi se puno manje, prodaje se puno manje, sa manjim kombijem se vozi. Više se u principu baca na njivi nego što se baca ovdje direktno u prodaji", kaže prodavač Ante Dragobratović.

A među domaćim, nalazi se i uvozno voće i povrće koje smo i unatoč koroni uvezli na tone. Gledajući brojke, u prva tri mjeseca, uvoz povrća narastao je za 11 posto u odnosu na lani. Kada je voće u pitanju, i njega smo uvezli više, u prva tri mjeseca, gotovo 3000 tona više nego 2019. godine.

"Problem je uvoz. Mi imamo, ja sam siguran, bolju kvalitetu od uvozne robe, možemo proizvesti količinu, samo nam fali organizacija", smatra Dean Matić, predsjednik Ceha poljoprivrednika pri Obrtničkoj komori

Zato su se organizirali u Umagu, podijelili građanima 50-ak gradskih vrtova koji su planuli za tren.

"Već smo jeli tikvice, krastavce, rukolu, uglavnom, to su gušti i sasvim novi okusi koje smo zaboravili", kaže Tatjana Vujić iz Umaga.

Okusi, s naših, domaćih polja.

Nekima posao ipak cvjeta

A dok na jednim poljima ostaju neubrani plodovi i propadaju, na drugima posao cvjeta. Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar razgovarala je s uzgajivačem jestivog cvijeća Matijom Horgom.

"Jestivo cvijeće se koristi ako dekoracija ili nadopuna okusa u raznim jelima", objašnjava vlasnik OPG-a. To su kadifica, dragoljub, neven, dalija.

"To cvijeće je jestivo, ali ne smije biti tretirano nikakvim kemijskim sredstvima", kaže Horg koji uzgaja i egzotično povrće.

"Divlja rajčica sa Galapagosa, nešto predivno što smo ove godine uveli. To je sorta koja je stara preko 100 godina, iz pretkolumbovskog doba", kaže uzgajivač te dodaje kako još imaju meksički tomatiljo, armenijski krastavac koji je zapravo vrsta dinje i ima okus po krastavcu.

Horg svoju robu prodaje restoranima, a zbog ekološkog certifikata cijena njegovih proizvoda je malo viša. A restoranima i chefovima nude i personalizirane ponude po dogovoru.

