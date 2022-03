Rusi ne prestaju bombardirati Mariupolj, ali i druge gradove diljem zemlje. Vladimir Putin poručuje - prestat ćemo ako položite oružje. Stanovnici u Mariupolju očajni su nakon nove neuspješne masovne evakuacije. Stanje u gradu pretvara se u ozbiljnu humanitarnu katastrofu.

O razvoju situacije u Ukrajini reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov razgovarala je s nekadašnjim zamjenikom načelnika Glavnog stožera, umirovljenim generalom Slavkom Barićem.

Na pitanje je li moguće izvlačenje civila iz Mariupolja, Barić je rekao da se nada kako će velika humanitarna katastrofa završiti s pozitivnim ishodom.

"Može se izvući, ako se dvije strane usuglase i ako shvate da civili, pogotovo djeca i žene ne mogu biti taoci rata", rekao je Barić.

Može li Mariupolj postati ukrajinski Vukovar?

Navodi kako bi Mariupolj mogao postati novi ukrajinski Vukovar.

"On, upravo po ovom dijelu u kojem se zatekao veliki broj civila kojima prijeti velika humanitarna katastrofa, on može to biti. Mada, mišljenja sam da je potrebno i dalje raditi na tome kako niti jedna strana, pogotovo ne Ukrajinci s ovim konvojem, ne bi oslabila svoje pozicije i da ne dođu u situaciju u kojoj će Rusima biti omogućen potpuni ulazak u grad", rekao je.

Barić kaže da bi Putin mogao pokušati ostvariti svoje ciljeve u narednim danima.

"Kad govorimo o ratovanju, potrebno je naglasiti da uvijek postoje neki scenariji, napravite ih barem tri, a dogodi se četvrti", kazao je Barić.

"Ono što je bilo rečeno - da neće biti moguće voditi ovu kampanju duže vrijeme, mislim da je ovo vrijeme kad se radi određena reorganizacija snaga i dovođenje novih snaga s istoka", najavio je.

U narednim danima nova kampanja

"Bojim se da će u narednih par dana ponovno početi velika kampanja i nastojat će u narednih 10 do 15 dana ostvariti sve zacrtane ciljeve. Treba naglasiti da će Putin nastojati djelovati i političkim putem kako bi došao do ostvarenja svojeg cilja koji mu je bitan", rekao je Barić.

"Kijev je dobro organiziran, postupili su na vrijeme s organizacijom teritorijalne obrane. Podijelili su veći dio naoružanja i dobro je da dolazi još naoružanja, kad je u pitanju protuoklopna i protuzračna obrana", rekao je Barić.

Navodi da će Ukrajinci vjerojatno pomaknuti obranu grada prema periferiji.

"Bojim se u narednih nekoliko dana mogućnosti poluokruženja - tada dolazi do rata i obrane Kijeva, Putin angažira dodatne snage, želi po svaku cijenu ući u Kijev kako bi smijenio predsjednika i sadašnje rukovodstvo Ukrajine", kazao je.

Hoće li napasti Ljviv?

Na pitanje ima li šanse da ruska vojska krene prema Ljvivu, navodi kako Putina ne interesira zapadna Ukrajina.

"To je vrijeme kad dolazi do topljenja snijega i oni nemaju toliko vremena. Njima bi trebala još najmanje dva mjeseca da dovuku još snaga, ako ih imaju - i to je pitanje", rekao je.

"Sad je angažirano 200.000 vojnika, što je krajnji napor kad je u pitanju ruska vojska. To nije krajnja brojka nego napor koji se postiže logističkom potporom kad su u pitanju sredstva, tehnika itd", zaključio je Barić.

O ratu u Ukrajini iz minute u minutu čitajte >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr