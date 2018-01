Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić okupljenim štrajkašima Uljanika rekao je da je štrajkaški odbor donio odluku o odgađanju štrajka na 48 sati, međutim situacija je tada eskalirala u pravi incident.

Štrajkaše Uljanika koji su danas zahtijevali isplatu plaća, naljutilo je što se Bruno Bulić, iako je pozivao na štrajk i slao im poruke ''Nema plaće, nema rada'', na štrajku nije pojavio od jutra te je dao upravi još 48 sati vremena.

''Ti nisi gladan'', govorila mu je jedna štrajkašica lupkajući ga u trbuh. Ubrzo su se i ostali štrajkaši okomili na njega grubim riječima. Uzvikivali su ''Lopove!'' i ''Odlazi!''

Podsjetimo, zbog odluke Europske komisije koja je odobrila da Republika Hrvatska izda jamstvo za Uljanik od 96 milijuna kuna, štrajk je odgođen na 48 sati, ali dio radnika se odmetnuo i ipak odlučio štrajkati već danas.

"Prestanite s nelegalnim radnjama"

Direktor korporativnih komunikacija Uljanik grupe Hrvoje Markulinčić rekao je u utorak popodne novinarima kako mu je žao što je 200 -tinjak radnika tijekom dana prosvjedovalo ispred upravne zgrade tražeći ostavku Uprave društva te da ih je pozvao da u srijedu prestanu "s tim nelegalnim radnjama" s obzirom na to da je Štrajkaški odbor odlučio odgoditi štrajk.

Uprava je naime na sastanku sa sindikatima obećala da će radnicima u srijedu biti isplaćena plaća za prosinac i božićnica.

"Žao nam je zbog situacije ispred upravne zgrade Uljanika jer ovo što se danas događa nije slika pravog Uljanika s obzirom na to da je 2400 ljudi cijeli dan bilo na gradnjama, uredno radilo, gradilo i 'guralo' sve naše brodove. U srijedu naprosto nećemo dozvoliti da neovlaštene osobe, mimo svih propisa i zakona, ulaze u prostor Uljanika", rekao je Markulinčić o prosvjedu 200-tinjak Uljanikovih radnika.

Oni su se jutros nezadovoljni odlukom Štrajkaškog odbora o stavljanju štrajka u mirovanje okupili ispred upravne zgrade pulskog Uljanika, tražili su ulazak u štrajk i ostavku Uprave društva. Markulinčić je dodao da su se sindikati zauzeli za to da se "ta dva dana, premda su prosvjedi bili nelegalni, naprosto zaborave".

"Od srijede to više nećemo dozvoliti"

"Upravo o njihovom postupanju ovisi hoćemo li sutra imati jednu normalnu sliku i zakonit rad ili ćemo morati svi skupa utvrditi da ovo što se događa naprosto nije zakonito. Neovlaštene osobe koje su na silu u utorak ušle u krug Uljanika nismo zaustavljali, iako policija i te kako vodi nadzor i ima kontrolu nad svime. Od srijede to više nećemo dozvoliti", poručio je Hrvoje Markulinčić.

Regionalni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) i glasnogovornik Štrajkaškog odbora Đino Šverko izjavio je novinarima kako im je Uprava društva obećala da će sutra radnicima biti isplaćena plaća i božićnica. Osim toga, dogovorili su se kako će se skupovi radnika na kojem će biti govora o planu restrukturiranja održati za desetak dana.

"To što radnici traže ostavku Uprave društva to je njihovo pravo, no sindikati nemaju po tom pitanju utjecaja. Zna se da o tome odluku može donijeti samo Skupština društva", poručio je Šverko te potvrdio da su se radnici koji su od jutra prosvjedovali razišli oko 14 sati.

Europska komisija dala je u ponedjeljak popodne odobrenje te utvrdila kako je plan Republike Hrvatske da brodogradilištu Uljaniku izda državno jamstvo za zajam od 96 milijuna eura u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. "Zahvaljujući toj mjeri Uljanik će moći pokriti hitne potrebe za likvidnošću za vrijeme izrade plana restrukturiranja, uz ograničeno narušavanje tržišnog natjecanja", priopćeno je u utorak iz Europske komisije. (Hina/I.D.)