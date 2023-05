25 godina prošlo je od smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška, najbližeg suradnika pokojnog predsjednika Tuđmana. Obitelj, premijer i ministri jutros su na Mirogoju položili vijence. Isto je učinio i vrh HDZ-a. Bila je i misa, a u Lisinskom je održana svečanost na koju je otišla i reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Više od 2.000 uzvanika prisjetilo se ratnog ministra Gojka Šuška, među kojima i aktualni ministar Tomo Medved. Uz sve njegove ratne zasluge, jedna je koju posebno ističe je jedinstvo za koje se zalagao.

"HDZ i naša Vlada zagovaraju upravo to jedinstvo po uzoru na Gojka Šuška koji simbolizira nepokolebljivost hrvatskog nacionalnog bića u ostvarivanju naših strateških ciljeva", poručio je Medved i dodao: "Raduje me da je večeras na ovu obljetnicu došao veliki broj branitelja, obitelji poginulih boraca i nestalih branitelja, ratni zapovjednici, generali, dužnosnici svih razina, dužnosnici iz tog vremena. To je jasna poruka da je Gojko Šušak i njegova djela itekako prisutan u kolektivnoj svijesti našeg naroda."

Ante Gotovina za Dnevnik Nove TV: "Volio je svoju vojsku, poštovao ju je, a mi vojnici imali smo povjerenja u njega"

Medved je za vrijeme rata bio vojnik, a Šušak ministar, evo kakvim ga pamti:

"Čvrstoća i odlučnost, ali s druge strane emocije koje je iskazivao prema hravtskim braniteljima u svjetlu ohrabrenja u svim najtežim trenucima simbolizira njegov doprinos u svjetlu strateškog promišljanja i sagledavanja oblika obrane. Posebno je važno istaknuti - u stvaranju koncepta hrvatske vojske on je bio zagovornik snažnih gardijskih postrojbi", rekao je ministar.

Tandara ga je tada pitala, smatra li da danas ima političara koji su mu nalik.

"Svako vrijeme nosi svoje izazove, svako vrijeme iziskuje od ljudi koji dobiju povjerenje naroda određene osobnosti i različite oblike djelovanja. I danas u RH postoje ljudi koji časno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti. Naravno, ratno vrijeme, vrijeme gdje je bila trećina hrvatske okupirana, gdje su svakodnevno ginuli hrabri hrvatski branitelji, gdje je trebalo lobirati u međunarodnoj zajednici...", nabrojio je Medved.

Neki su komentirali da je ovakva proslava zapravo ulizivanje hrvatskoj desnici. Ovakav skup do sada nije održan.

"Sedam godina HDZ ima povjerenje našega naroda. Svaki dan donosimo teške odluke, ali ne zaboravljamo naše junake, ne zaboravljamo simbole domovinskog rata, ne zaboravljamo ljude koji su stvarali Hrvatsku, koji su toliko snažan pečat naše novije povijesti, iskazujemo im zahvalu i poštovanje i tako ćemo nastaviti i ubuduće. Ne zaboravljamo ni naše datume, prisjetimo se da je naša Vlada vratila 30. svibanj kao Dan državnosti, da je naša Vlada zakonom regulirala Vukovar mjesto posebnog pijeteta i 18. studeni. To su sve koraci i pokazatelji državotvorne i domoljubne Vlade koja ne zaboravlja gdje su joj korjeni i ne zaboravlja iskazati zahvalu",

Tijekom održavanja svečanosti stigla je i vijest da je umro i bivši predsjednik Vlade Nikica Valentić. Tim povodom je premijer Andrej Plenković održao minutu šutnje u dvorani.

"Žao mi je da nas je napustio ratni predjednik Vlade Nikica Valentić. Njegovoj obitelji i svim prijateljime upućujem sućut. Zahvaljujem mu se na svemu što je kao predjednik vlade učinio za samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku", poručio je Medved za kraj.

