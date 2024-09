Ukrajinski vojnici oborili su ruski zrakoplov Su-30SM tijekom operacije u Crnom moru, objavila je 12. rujna ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Su-30SM navodno je uništen prijenosnim protuzračnim obrambenim sustavom.

Borbeni avion ima procijenjenu cijenu od oko 50 milijuna dolara.

Ruska vojska izgubila je kontakt s posadom leta 11. rujna ujutro, navodi HUR. Ubrzo nakon toga Rusija je pokrenula operaciju potrage i spašavanja uz pomoć zrakoplova An-26 i helikoptera Mi-8 i Ka-27, navodi agencija.

"(Ruska vojska) je izvijestila zapovjedništvo o karakterističnoj mrlji zrakoplovnog goriva u moru 70 kilometara (45 milja) sjeverozapadno od rta Tarhankut i ubrzo su vidjeli olupinu uništenog Su-30SM-a", rekao je HUR.

The Kyiv Independent nije mogao provjeriti te izvještaje.

Agencija nije otkrila detalje operacije u Crnom moru. Rusko ministarstvo obrane tvrdilo je 11. rujna da su njegove snage osujetile pokušaj Ukrajine da vrati kontrolu nad platformom za bušenje Krym-2 u Crnom moru.

Nema dokaza da su ta dva događaja povezana. Vojna obavještajna agencija nije odgovorila na zahtjev Kyiv Independenta za komentar.

BREAKING: Ukrainian Forces Shoot Down Russian SU-30 Over Black Sea



The GUR has released a video showing what they claim is the downing of a Russian Su-30 aircraft over the Black Sea, stating it was shot down "during an operation in the water area." Russian military sources have… pic.twitter.com/zi5HvS8SL2