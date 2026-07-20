VIDEO Rusija ponovno gori: "Lansirali su više od 400 dronova prema Moskvi"

Ukrajinske snage su tijekom noći na nedjelju ponovno napale Moskovsku oblast, pri čemu su, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođeni skladište nafte i logistički centar.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i snimke na kojima se vidi gust crni dim iznad grada Podolska, oko 40 kilometara južno od Kremlja, nakon navodnog pogotka skladišta nafte.

Požar je izbio i u skladištu najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries, koji se često opisuje kao ruski ekvivalent Amazona. Prema dostupnim informacijama, pogođen je jedan od logističkih centara tvrtke u mjestu Koljedino, južno od Podolska.

Serhii Kuzan, predsjednik Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju rekao je ranije za BBC da Rusi njihovu web stranicu koriste kupnju vojne opreme, uključujući radio prijemnike, pancirke i komponente za dronove.

Ukrainian attack drones hit another Moscow-area distribution center for the Russian e-commerce giant Wildberries, setting it ablaze. pic.twitter.com/sqsLn9Fwe7 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 20, 2026

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je prema Moskvi lansirano više od 400 ukrajinskih dronova, od kojih je, prema njegovim riječima, 85 oboreno tijekom prilaska glavnom gradu. Na videosnimkama koje su objavili stanovnici vide se dronovi dugog dometa kako lete iznad regije, piše Kyiv Independent.

Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o napadu.

Napad je uslijedio samo dva dana nakon prethodne ukrajinske operacije u Moskovskoj oblasti, kada su također bili meta logistički centar i skladište nafte.

BREAKING: Three fires have been reported in the Moscow region, near the city of Podolsk, due to a large-scale Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/AON2VBUQ2g — World Source News (@Worldsource24) July 20, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom izvješću nije precizirao je li skladište Wildberriesa služilo za potrebe ruske vojske, no u kasnijem obraćanju rekao je da su tijekom noćne operacije gađana skladišta povezana s vojnim aktivnostima.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade dronovima na vojne, industrijske i energetske ciljeve duboko unutar Rusije, pri čemu bespilotne letjelice sve češće dosežu Moskvu. Kao odgovor, Rusija je dodatno ojačala protuzračnu obranu glavnog grada te je na krovove civilnih zgrada u Moskvi postavila nove sustave protuzračne obrane.

Napadi su dodatno pogoršali nestašicu goriva u Rusiji, što je dovelo do zabrane izvoza, rasta cijena i ograničenja prodaje, dok stanovnici pojedinih regija i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim postajama.