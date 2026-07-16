Spis o Agrokoru ima 90.000 stranica, evo kada bi moglo početi suđenje

Ivicu Todoriću će se suditi u slučaju Veliki Agrokor. Protiv njega je potvrđena optužnica nakon čak devet godina dugog postupka. U tom nevjerojatnom kolopletu afere bilo je svega - povlačenja optužnice, uhićenja tužiteljice, propasti skupog vještačenja!

Na sud Ivica Todorić danas nije došao, ali devet godina od početka postupka čuo je vijest - optužnica je potvrđena, slijedi suđenje.

"To je zbilja vrlo opsežan predmet u kojem sama optužnica ima oko 300 stranica, državni odvjetnik je uz optužnicu priložio velik broj dokaza oko 1700, spis već sad ima oko 90 tisuća stranica.", rekla je sutkinja Irena Kvaternik.

A već to govori da će suđenje potrajati. Od velikog spektakla uhićenja i afere s 15 optuženika, sad će se suditi zbog štete od 180 milijuna eura samo bivšem revizoru koncerna Agrokor Oliveru Discordiji i Todoriću, koji je bez komentara, no izjavu je dao njegov odvjetnik Fran Olujić.

Irena Kvaternik, sutkinja Foto: Dnevnik Nove TV

Todorić od početka odbacuje optužbe

"Kao i dosad, svih devet godine od otpočinjanja postupka, Ivica Todorić najodlučnije odbacuje sve optužbe protiv njega i dosljedno tvrdi kako nije počinio ništa protuzakonito.", rekao je Olujić.

Potvrđena optužnica protiv Todorića Foto: Dnevnik Nove TV

Optužnica je podignuta lani, iz trećeg pokušaja.

"Specifičnost ovog predmeta je što je ona u dva navrata povučena i upravo je to razlog trajanja te faze postupka prije optužnice i osim toga, provedeno je potpuno novo vještačenje po novom vještaku.", kaže sutkinja Kvaternik.

Država u vjetar bacila 1,3 milijuna eura

Zbog propalog vještačenja država je bacila u vjetar milijun i 300 tisuća eura, a prije devet godina je bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, na pitanje je li Agrokor prevelik zalogaj, rekao da nema prevelikih zalogaja.

"Onda bismo priznali da država ne može rješavati svoje probleme, međutim mi probleme znamo rješavati.", rekao je Cvitan 2017.

Od dijela optuženih tužiteljstvo je odustalo zbog nedostatka dokaza, dio ih se nagodio, među njima i revizorica koncerna Sanja Hrstić, koja je danas osuđena na uvjetnu kaznu.

Alen Kubat, odvjetnik Sanje Hrstić Foto: Dnevnik Nove TV

"Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razdvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je i donijelo osuđujuću presudu u odnosu na nju", rekao je tužitelj Tonći Petković.

Odvjetnik Sanje Hrstić, Alen Kubat, rekao je da je njegova stranka trenutno u mirovini te da je došlo do trenutka kada ne može dalje te da se odlučila ovako razriješiti postupka.

Todorić: Ne bojim se Plenkovića

U izjavi iz listopada 2025. Ivica Todorić takve je nagodbe ovako tumačio:

"Mislim da je najbolje da sam sam. Ne bojim se Plenkovića i njegovih alaša. Ja ću se sam s njima sukobiti i ja ću pobijediti i mislim da je ovo zadnji ples Plenkovića."

Potvrđena optužnica protiv Todorića Foto: Dnevnik Nove TV

Prva rasprava moguća već ove godine

Vezano za početak suđenja, Sutkinja Kvaternik je rekla da se on može očekivati kad raspravno vijeće zaprimi optužnicu zajedno sa spisom te da je moguće da već ove godine bude određena rasprava u tom predmetu.

Podsjetimo, nakon sloma poslovnog carstva Agrokor, krenuo je dugi kazneni postupak protiv Todorića. Izručen je iz Londona, kratko bio u istražnom zatvoru, pokrenuo arbitraže protiv Hrvatske, a pokušao se baviti i politikom. Ovom sudskom procesu ne nazire se skori kraj.