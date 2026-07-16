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Spis o Agrokoru ima 90.000 stranica, evo kada bi moglo početi suđenje

PišeJosipa Krajinović, 16. srpnja 2026. @ 19:32 komentari
Potvrđena optužnica protiv Todorića
Potvrđena optužnica protiv Todorića Foto: Dnevnik Nove TV
Od dijela optuženih tužiteljstvo je odustalo zbog nedostatka dokaza, dio ih se nagodio, među njima i revizorica koncerna Sanja Hrstić, koja je danas osuđena na uvjetnu kaznu.
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