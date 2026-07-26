Udruga zatražila nadzor nad splitskim Zavodom za socijalni rad: "Posebno zabrinjava mogućnost..."

Udruga Nova vizija socijalne skrbi (NovisS) zatražila je da Ministarstvo provede nadzor nad splitskim Zavodom za socijalni rad (HZSR) radi zaštite zakonitosti obavljanja djelatnosti socijalnog rada, nakon navoda djelatnika da se pravnici raspoređuju na radna mjesta socijalnih radnika.

Udruga NovisS obratila se Ministarstvu rada i socijalne politike povodom navoda djelatnika Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad Split o praksi zapošljavanja osoba koje su stekle kvalifikaciju magistra prava na radna mjesta sistematizirana za magistre socijalnog rada, unatoč činjenici da za obavljanje djelatnosti socijalnog rada postoje propisani uvjeti obrazovanja, stručnih kompetencija i odobrenja za samostalan rad.

Pozivajući se na informacije i činjenice koje su im ustupili kolege s terena, NovisS ističe kako je riječ o postupanju koje je suprotno zakonskim propisima koji uređuju djelatnost i koje može imati posljedice za funkcioniranje sustava socijalne skrbi, razvoj profesije i zaštitu prava korisnika.

Pri tome je napomenuo kako stručni poslovi socijalnog radnika uključuju procjenu potreba korisnika, planiranje intervencija, upravljanje rizicima, terenski rad, zaštitu djece, odraslih i starijih osoba te donošenje stručnih procjena koje mogu imati izravan utjecaj na kvalitetu života korisnika.

"Posebno zabrinjava mogućnost da osobe koje nisu educirane za primjenu metoda i načela socijalnog rada donose stručne procjene ili sudjeluju u poslovima koji zahtijevaju upravo takve kompetencije. Time se povećava rizik od neprofesionalnog postupanja, neujednačene stručne prakse te donošenja odluka koje nisu utemeljene na suvremenim spoznajama profesije socijalnog rada", upozorio je NovisS.

Dodao je kako takva praksa ostavlja posljedice i na samu profesiju socijalnog rada te predstavlja "oblik institucionalne degradacije".

Potrebno je provesti nadzor

"Smatramo kako je u interesu zakonitosti rada sustava socijalne skrbi, zaštite korisnika i očuvanja profesionalnih standarda nužno žurno ispitati navode iz predmetnog dopisa te utvrditi jesu li prilikom zapošljavanja i raspoređivanja radnika poštovani Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o radu te drugi relevantni propisi", poručili su iz NovisS-a.

Prema navodima djelatnika HZSR PU Split, dodali su, postavlja se pitanje zakonitosti provedbe Zakona o radu u dijelu Ugovora o radu u odnosu na raspoređeno radno mjesto za određene djelatnike, što postavlja sumnju na kršenje koje je u nadležnosti Inspekcije rada.

NovisS je također kritizirao očitovanje ravnateljice HZSR-a, navodeći da je upozorenja djelatnika ocijenila "paušalnima" i da nije pokrenula kontrolu ugovora i radnih mjesta, a kritiku je uputio i Hrvatskoj komori socijalnih radnika (HKSR) jer nije iskoristila mogućnost provođenja izvanrednog stručnog nadzora nad radom socijalnih radnika.

NovisS stoga Ministarstvu predlaže da provede odgovarajući nadzor, utvrdi postoje li odstupanja od važećih zakonskih odredbi te, ako se utvrde nepravilnosti, poduzme odgovarajuće mjere.

Također je zatražio hitno održavanje zajedničkog sastanka s predstavnicima Ministarstva, HKSR-a, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske po pitanju trenutačnog stanja u sustavu.