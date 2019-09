Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 'Nismo same' uključila se u Europski tjedan mobilnosti, manifestaciju koju uz potporu Europske komisije od 16. do 22 rujna tradicionalno organizira i Grad Zagreb. Tim povodom 'Nismo same' u nedjelju, 22. rujna, organiziraju šetnju centrom grada pod nazivom 'Nisi sama - hodaj s nama!'.

Brojna istraživanja pokazala su da je za oboljele od raka i općenito za očuvanje zdravlja, hodanje idealno, a preporučuje se hodati svaki dan 30 do 40 minuta. Iz udruge pozivaju građane da zajedno prehodaju rutu centrom grada koji je toga dana zatvoren za promet, a kako bi bila poslana poruka da za hodanje nema ograničenja.

Šetnja će se odvijati trasom Trg Bana Josipa Jelačića – Radićeva ulica – Ilirski trg – Demetrova ulica – Mesnička ulica - Ilica – Preradovićev trg, do Kulturno informativnog centra (KIC) u Preradovićevoj ulici 5.



Sastanak svih koji žele hodati je u 9:45 na Trgu bana Josipa Jelačića (ispod sata). Po završetku šetnje dopredsjednica naše Udruge, Goranka Perc, koja je prehodala 900 kilometara Putem sv. Jakova za sve žene oboljele od raka, održat će u KIC-u predavanje o svom putu u Camino de Santiago. Početak predavanja je u 11 sati.

Okrugli stol o projektu 'Nisi sama - ideš s nama'

U utorak će u ZG Forumu u Gajevoj ulici 27 biti održan Okrugli stol na temu 'Nisi sama - ideš s nama'. Početak je u 10:30.

Od ožujka 2018. godine u Zagrebu funkcionira nova socijalna usluga prijevoza žena na kemoterapiju. Uslugu je, u suradnji s Udruženjem Radio Taxi Zagreb i uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradskog ureda za zdravstvo, pokrenula udruga 'Nismo same'.

Uslugu je do sada koristilo 180 žena oboljelih od raka koje se liječe u zagrebačkim bolnicama, a za koje smo donacijama osigurali više od 5000 vožnji. Na okruglom stolu će predstavnica nizozemskog veleposlanstva ispričati kako je ta usluga organizirana u njihovoj zemlji, a čijim su se primjerom vodili i u Udruzi pri pokretanju ovog projekta.