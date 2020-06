Udruga hrvatskih sudaca reagirala je na kritike odluke Vrhovnog prekršajnog suda koji je odlučio da poklik ''Za dom spremni'' u Thompsonovoj pjesmi nije prekršaj.

Bura reakcija nastala je nakon odluke Visokog prekršajnog suda koji je odlučio da uzvikivanje ''Za dom spremni'' u pjesmi Bojna Čavoglave nije prekršaj.

Priopćenjem se oglasila i Udruga hrvatskih sudaca. Kažu da ''izjave pojedinih pravnika, uključujući i profesore pravnih znanosti te profesora 'opće prakse' pokazuju da prije davanja izjava nisu pročitali priopćenje Visokog prekršajnog suda od 4. lipnja 2020. godine''.

''Neke od izjava pokazuju da niti ne poznaju odredbe Zakona o sudovima, osobito članka 38. do 40. toga zakona'', kažu iz Udruge.

''Političare, uključujući one medicinskih i biomedicinskih znanosti, pozivamo da prije davanja izjava, ako žele da zvuče stručno i vjerodostojno, pitaju nekoga tko se razumije u pravnu problematiku koju je razmatrao Visoki prekršajni sud. Izjava doktora biomedicinskih znanosti koji se bavi politikom pokazuje i nedostatak osnovne pristojnosti te priliči noćnim 'kafanskim' razgovorima'', napisali su u priopćenju.

Pozivaju sve koji žele komentirati pravnu problematiku oko poklika ''Za dom spremni'' da najprije pročitaju priopćenje Visokog prekršajnog suda i izjave odvjetnice Vesne Alaburić.

Alaburić je kazala da ''Za dom spremni'' jest ustaški pozdrav, no da to ne znači uzvikivanje kažnjivo u svim situacijama. ''Moje je mišljenje da se na koncertu Marka Perkovića Thompsona, za kojeg već trideset godina znamo da pjeva ovu pjesmu, ne krši javni red i mir, što god mislili o tom pozdravu, za razliku od uzvikivanja istog pokliča na nekom drugom mjestu. Ako smatramo da ustaški pozdrav ne smije biti dopušten ni u kojem obliku javne komunikacije, bez obzira na okolnosti i posljedice, tada to treba jasno i precizno propisati zakonom'', rekla je Vesna Alaburić za tportal.