Udruga Franak pozvala je DORH da odmah istraži slučaj u kojemu, kako navode, banka u paničnom strahu ponovno primjenjuje nezakonite radnje.

Iz Udruge Franak poručuju da "potraga Raiffeisen Banke za PR agencijom koja će u sklopu usluge kriznog komuniciranja vršiti pritisak na Ustavni sud, ali i na druge sudove u Republici Hrvatskoj, nije ništa drugo nego svojevrsno priznanje da su dužnici na najboljem putu da još jednom veselo zatrube i proglase novu pobjedu".



Udruga je reagirala na informaciju koju je objavio Index, a prema kojoj je RBA banka natječajem tražila PR agenciju koja će, između ostalog, "vršiti pritisak na Ustavni sud". Naime, u pozivu za odabir PR agencije na engleskom jeziku koju je ta banka sredinom studenoga prošle godine uputila agencijama, a u kojem traži usluge kriznog komuniciranja u vezi s kreditima u švicarcima, stoji kako je jedan od zadataka "Putting the pressure on the Constitutional and other Croatian courts" (u prijevodu - vršenje pritiska na Ustavni i druge hrvatske sudove, op.a.).

"Udruga Franak nije iznenađena, no šokirani smo postupanjem i načinom na koji RBA banka posluje na tržištu u Hrvatskoj. Naime, kakva to agencija može prikriti nezakonito poslovanje banaka ako su hrvatski sudovi, pa i europski sudovi takvo poslovanje proglasili nezakonitim?!", pitaju se u udruzi.

Podsjećaju da je utjecaj na pravosuđe po svim zakonima zabranjen te pozivaju DORH da istražiti detaljno ovakav način poslovanja RBA banke, pogotovo s obzirom na vrijeme djelovanja, odnosno - je li vršen utjecaj na Ustavni sud RH pred kojim se odlučuje o ustavnim tužbama banaka, kao i na Vrhovni sud RH, koji je upravo u tom periodu pokrenuo ogledni postupak i sada o njemu odlučuje.

"Ne postoji niti jedna parola koja je jača od naših 'Vratite pare' i 'CHF ugovor neustavan, nemoralan, ništetan', i ne postoji niti jedna marketinška aktivnost koja će biti dostojanstvenija od povorke 20.000 dužnika koji su u travnju 2015. godine izašli na ulice glavnoga grada Republike Hrvatske i poručili da je dosta", poručuju u Udruzi Franak i dodaju da se takva i slična postupanja banaka mogu prijaviti HNB-u na mail zastita.potrosaca@hnb.hr ili info@hnb.hr.

Odgovor RBA banke

RBA banci poslali smo upit o pozivu koji su uputili PR agencijama, o tome što se mislilo pod spornom rečenicom, kao i koja je PR agencija izabrana.

Odgovor koji smo dobili od RBA banke prenosimo u cijelosti.

"Natječaj za PR agenciju RBA je raspisala s ciljem ravnopravne zastupljenosti stavova banke u slučaju švicarskog franka. Zadatak agencije zamišljen je isključivo kao omogućavanje vidljivosti 'druge strane' slučaja, a koja je u dosadašnjem javnom prostoru imala smanjeni doseg.

U svim aktivnostima, pa tako i kod spomenutog natječaja, tražena su isključivo rješenja koja sadrže legitimne postupke, odnosno komunikacijske aktivnosti koje bi kroz medije doprle do ciljanih javnosti.

RBA nije angažirana po spomenutoj aktivnosti, nikada nije raspravljala o tome, niti je ijedna agencija angažirana po tom pitanju. Napominjemo i ovim putem - cjelokupno poslovanje RBA temelji se na poštivanju svih zakona i propisa Republike Hrvatske, te je uvijek bilo u skladu s istima", odgovorili su iz RBA banke.