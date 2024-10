Nakon pet dana bojkota nastave, učenici zagrebačke osnovne škole vratili su se u klupe. Dogovor je postignut na sastanku pravobraniteljice za djecu, odvjetnika roditelja i nadležnih institucija.

Što su točno dogovorili - ne otkrivaju. Roditelji djece kažu da je pruženo rješenje koje zadovoljava sve strane. Iz ministarstva obrazovanja odgovorili su nam da je zajamčena potpuna sigurnost sve djece, s čime se slaže i odvjetnik roditelja školaraca.

"Zajamčeno je da će dijete biti osigurana sigurnost na nastavi. To je ono što smo otpočetka tražili. Zapravo, otpočetka mi govorimo istu stvar. Mi tražimo rezultat, a što se tiče samih mjera, one su pitanje drugih stručnih službi i u to mi ne možemo ulaziti“, rekao je Klaudio Čurin, odvjetnik grupe roditelja.

