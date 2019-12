Marin Miletić, vjeroučitelj koji je u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci predavao 14 godina, odlukom Riječke nadbiskupije premješten je u drugu školu. Potresen tom odlukom, Miletić je objavio emotivan video, a učenici su danas prosvjedovali protiv njegova premještanja.

"Marin je naš, Marin je naš" i "Miletić, Miletić", orilo se u petak ujutro u dvorištu Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci.

Gimnazijalci su organizirali prosvjed kako bi dali potporu Marinu Miletiću, vjeroučitelju koji je odlukom Riječke nadbiskupije premješten u drugu školu. Formalno je prosvjed zakazan za podne, no prosvjedovati su počeli već ujutro.

Prosvjednici su nosili i transparente. "Za Božić želimo Marina", "Uz Marina" samo su neki od njih. Školu su, prenosi Srednja.hr, oblijepili plakatima podrške, a najviše ih je osvanulo na vratima ravnateljice škole. Portal prenosi i da su neki profesori odgodili ispite i puštaju učenike s nastave.

Matin Miletić riječki je vjeroučitelj koji je na prosvjedu prosvjetara u Zagrebu održao govor od kojeg se Riječka nadbiskupija kasnije ogradila.

"U nas trebate ulagati, a ne u neke fejk tablete koji nakon mjesec dana više ne rade", rekao je Miletić na prosvjedu u studenom i aludirao na izjavu Andreja Plenkoviću da je u Zagreb doveo Ligu prvaka. Mislio je na kongres Europske pučke stranke.

U priopćenju objavljenom nakon prosvjeda Riječka nadbiskupija navodi kako se Miletić nije s njima konzultirao te da za istup nije dobio suglasnost.

Odluka o premještanju ga je rastužila, što se vidi i iz videa koji je objavio na svom kanalu na Youtubeu.

''Moram poći dalje. Hvala mojim kolegama. Čovječe... Dođete do jedne linije i nema natrag. Ako napravite korak natrag, onda se sve urušava, fundament cijeli, ideali, onda padne, više niste svoji. Onda se gledate u ogledalo i najgore je kad se čovjek sam sebi ne sviđa. Najgore je kad čovjek gleda sebe u ogledalo i misli da je sebe izdao. Da je izdao vrednote za koje živi. Kad se umiješ ujutro i pogledaš se i pitaš se 'što radiš?'. To je najgore. I ja ne želim biti takav. Nikad neću biti takav. Po svaku cijenu, koju god cijenu treba, platit ću je, po savjesti do kraja", rekao je Miletić brišući suze.

Rekao je i da je ponosan na štrajk i što su se svi držali zajedno, ali da vjeruje da neki misle drugačije.

"To je ta sloboda u koju tako vjerujem", dodao je Miletić.