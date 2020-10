Učenici vinkovačke Ekonomske i trgovačke škole već tjedan dana na nastavi sjede u jaknama jer u njihovoj školi nema grijanja.

Učenici Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci danima su na nastavi u jaknama jer u školi nema grijanja.

Mato Džalto, ravnatelj škole, kazao je: "Doslo je do dotrajalosti kotla centralnog grijanja koji je procurio i sad trebamo dobiti nove kotlove u roku petnaestak dana kako bi se sanacija grijanja izvršila".

Ravnatelj je osnivaču škole problem prijavio na vrijeme.

"Još ljetos se obratio, međutim, evo sada smo to uspjeli izrealizirati. Ovaj tjedan djeca su se trebala malo toplije obući i biti na nastavi", kazala je Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica Odjela za obrazovanje i sport.

Roditelji se s tim ne slažu

Roditelji se s ovim stavom ne slažu. Žele ostati anonimni, ali osnivaču škole poručuju: "Hladno je, teško je sjediti 7 ili 8 sati na mjestu, usto još zbog epidemioloških mjera mora se zračiti prostorija, znači to dodatno hladno bude ujutro, prijepodne. Jutra su hladna, ujutro bude, 2 ili 4 stupnja".

"Ako je znanje bogatstvo, što je onda zdravlje?! Zdravlje je još veće bogatstvo", poručuju roditelji.

Ovo je, nažalost, još jedan primjer gdje je sustav zakazao. Ako je ravnatelj ragirao još ljetos, što se čekalo?

"Mi smo mislili kao osnivači da će tijekom sljedećeg tjedna kvar se popraviti i da će grijanje profunkcionirati. Međutim, evo imamo spoznaje - to će potrajati nabava kotla iz Njemačke. I od ponedjeljka nastava će ići online do rješenja problema", objasnila je Mustapić-Karlić i dodala da bi dio koji se očekuje iz Njemačke trebao stići za dva do tri tjedna.

A nadaju se i učenici da će se što prije vratiti u tople učionice.

