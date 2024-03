Ubojstvo na Črnomercu: Jesu li opet zakazale institucije? ''Ovakve situacije teško se mogu predvidjeti''

Policija je objavila detalje subotnjeg užasa u Zagrebu. Sin je usmrtio oca i pokušao pobjeći.

26-godišnji mladić, koji je ubio vlastitog oca, boluje od duševne bolesti zbog čega bi se mogla preispitivati uloga psihijatrijske bolnice.

Krvavi sukob se dogodio u subotu prije 11 sati, a policijski očevid trajao je cijeli dan.

Policija smatra da je mladić na okrutan način ubio oca. Tereti ga za djelo teškog ubojstva za što je propisana kazna od najmanje 10 godina, ali pitanje je hoće li i dan provesti u zatvoru jer prema informacija koje ima Dnevnik Nove TV riječ je o osobi s teškim duševnim smetanjam.



Nakon ubojstva 25-godišnji muškarac dao se u bijeg, ali policajci su ga uhitili nedaleko od mjesta zločina. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, trenutačno se nalazi u Vrapču. Prije dva dana sudjelovao je u tučnjavi u kafiću. Priveden je u policiju, došla je i hitna pomoć, ali njegovo se psihičko stanje nije razmatralo.

Ubojstvo nedaleko od doma Andreja Plenkovića

Kako to da je olako pušten na slobodu, iz policije ne žele komentirati dok traje kriminalističko istraživanje. Poznati psihijatar Oliver Ojdanić upozorio je da se ovakve situacije teško mogu predvidjeti.

"Nije uvijek lako odrediti je li osoba s duševnim smetnjama opasna po sebe ili po svoju okolinu, to se temelji na prethodnim podacima, prehodnim liječenjima, izjavama same osobe ili njegove pratnje i kada se govori o procjeni njegova stanja u tom trenutku možemo govoriti što ne znači da se u 24 sata to stanje neće promijeniti", kazao je Ojdanić.



Tijekom subote kuća je bila ograđena policijskom trakom. Nitko od obitelji i susjeda nije želio govoriti. Svi su i dalje u šoku.

"U ovakvim situacijama će se provesti pshijatrijsko vještačenje u nadležnoj ustavovi koje će napraviti procjenu je li kad je počinio to djelo bio ubrojiv, je li uzimao terapiju, kako je bilo njegovo stanje i je li se odazivao na kontrole", objasnio je Ojdanić.



Ubojstvo se dogodilo na Črnomercu, samo nekoliko metara od mjesta gdje živi premijer Andrej Plenković.

