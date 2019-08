Bitna karika u rješavanju šokatnog zločina iz Međimurja, odnosno slučaja Smiljane Srnec koja je osumnjičena te sad i optužena za ubojstvo sestre, bili su i vještaci Centra za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić. Blijede li tragovi zločina s vremenom, za Dnevnik Nove TV otkrila je načelnica navedenog centra.

U Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" stižu tragovi s mjesta zločina iz cijele Hrvatske. Samo u prošloj godini obrađeno je više od 170.000 tragova, a neki od najgorih hrvatskih ubojica iza rešetaka su završili upravo zahvaljujući predanom radu forenzičara Centra. Ravnateljica Centra Andrea Ledić objasnila je koliko trag može "preživjeti".

Koliko može "preživjeti", primjerice otisak prsta na posudi?

Jedan trag može preživjeti trajno, ako ga odmah izuzmemo, fiksiramo i pospremimo.

Kada govorimo o tragovima u zamrzivaču mogu li niske temperature ali i protok vremena biti pogubne?

Ovisi o kojim tragovima se radi. Kada govorimo o biološkim tragovima, DNK molekulama, one primjerice degradiraju s vremenom. No, ovisno u kojim uvjetima se drže. One mogu preživjeti čak i do 521 godinu, što su znanstvenici dokazali. DNK se do kraja raspada i do 1,5 milijuna godina.

Dakle, ubojice mogu biti sigurne da će se izvući od zločina tek nakon 521 godine?

Ovisi u kojim uvjetima su tragovi čuvani. Ako otisak nije izložen nekim vanjskim utjecajima, da.

Kako se jedan otisak prsta može spojiti s osobom?

Možemo spojiti otisak prsta s osobom, ako je ona u bazi. Ovisi o kvaliteti tog traga, ako ima dovoljno karakteristika taj otisak. Nama je svaki predmet individualiziran. Nema općenitog odgovora na pitanje koliko protek vremena igra bitnu ulogu. Ovisno o količini izuzetog materijala i koliko je on očuvan.

Potvrđena optužnica protiv Srnec

Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdilo je u četvrtak optužnicu Županijskog državnog odvjetništva protiv Smiljane Srnec za ubojstvo sestre čije je tijelo pronađeno u škrinji.

Za Srnec na snazi ostaje i istražni zatvor, u kojem će ostati najmanje do 30. rujna, kada je nova kontrola treba li ona i dalje ostati iza rešetaka, a nakon što joj je 31. srpnja na dva mjeseca produljen istražni zatvor.

Otkriveni stravični detalji ubojstva koje je zgrozilo Hrvatsku: Izudarala ju je na spavanju i ugurala u škrinju, ali je počinila kobnu pogrešku

Krunski dokaz protiv Smiljane Srnec? Na škrinji u koju je sakrila tijelo sestre navodno pronađeni samo njezini otisci

Glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva Darko Galić rekao je da će nastojati da suđenje traje do kraće.

"Nemam komentara, ali nisam", kratko je odgovorila na pitanje novinara je li kriva za ubojstvo sestre Jasmine Dominić 2000. godine, čije je tijelo pronađeno u zamrzivaču u obiteljskoj kući u veljači ove godine.

Već ranije se pisalo o tome da je kao krunski dokaz protiv Srnec pronađen otisak prsta.

