Slovenski prozvođač letjelica Pipistrel je svjetsku slavu stekao proizvodnjom ultra lakih zrakoplova i zrakoplova.

Avion koji je danas pao u Zračnoj luci Pula te su tom prilikom poginule dvije osobe je bio marke Pipistrel.

Radi se o zrakoplovu slovenskog prozvođača letjelica Pipistrel, koji je svjetsku slavu stekao proizvodnjom ultra lakih zrakoplova i zrakoplova na električni pogon.

Vlasnik i direktor je Ivo Boscarol prvi je u tadašnoj državi dobio privatnu licencu za proizvodnju zrakoplova.

1989. poletjela je prva ultralaka letjelica s kontrolom težine "Ajdovščina" koju su dizajnirali Ivo Boscarol i Bojan Sajovic. Pipistrel ima nekoliko modela zrakoplova: Pantera, Virus, Explorer...

FOTO/VIDEO Pao avion u Zračnoj luci Pula: Poginulo dvoje ljudi

Tvrtka je otvorila novi put s Pipistrel Taurus Electro, samolansirajućom, dvosjednom jedrilicom s motorom na uvlačenje, čija je trenutna verzija G2 opremljena električnim pogonom od 40 kW. Njemačkoj, Taurus Electro G2 ima privremeno odobrenje kao ultralaki zrakoplov.

Pipistrel je prodan je američkoj tvrtki Textron prošle godine.

We're excited to announce Textron is entering into an agreement to acquire @pipistrelEU , an award-winning pioneer and global leader in electrically powered aircraft. Learn more: https://t.co/odRqM0ZVuQ#sustainableaviation #electricaircraft #aviation pic.twitter.com/kbpDxWgXhv