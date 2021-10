U Zagrebu je u tijeku detaljna kontrola mikročipiranja pasa. Mikročipiranje je obvezno, a svi psi moraju biti označeni najkasnije 90 dana od štenjenja. Kazna za one koji to ne učine iznosi do šest tisuća kuna.

Jedan klik i provjera je gotova.

Darko, vlasnik psa Zizi kaže kako pas nije igračka i nije za svakoga. Naglašava da su obveze vlasnika pasa istrčavanje, svakodnevno bavljenje i rad s njima.

Na terenu je deset ekipa, a analizu provode kako bi se vidjelo koliko je u gradu pasa bez mikročipa.

Dejan Jaić, pročelnik za poljoprivredu i šumarstvo, kaže:

"Ako pas nije mikročipiran, nije ni cijepljen protiv bjesnoće, protiv zoonoze, bolesti koja je prenosiva na ljude, a nama je interes da na području grada Zagreba imamo što manje nemikročipiranih pasa, jer to je direktno poveznica s gradskim proračunom.“

Jer svi koji nemaju mikročip završavaju u gradskom skloništu za nezbrinute životinje - Dumovec.

Željko Renić iz Sektora za prometno i komunalno redarstvo kaže kako se radi o rutinskoj kontroli, a ne represiji.

Komunalno redarstvo nema ovlast kažnjavanja. Vlasnika prijavi Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata i ona dalje postupa. Ipak...

"Prvi preliminarni podaci ukazuju na to da su ipak vlasnici odgovorni i da odgovorno, i to nam je posebno drago, postupaju prema svojim ljubimcima“, kaže Željko Renić iz Sektora za prometno i komunalno redarstvo.

Svaki mjesec, u prosjeku, redari nađu 3 do 5 pasa bez mikročipa.

A posao nije uvijek jednostavan.

Tomislav Bošnjak, komunalni redar kaže:

"Prilikom ulaska u dvorište u kojem borave psi, mi ulazimo u njihov teritorij, oni mogu naglo promijeniti ćud. Najveći razlozi su ako je u periodu mjesec-dva dana bio kod veterinara.“

Ako vas redari i ne zateknu kod kuće, ne brinite - ostavit će vam obavijest i naknadno vas posjetiti.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr