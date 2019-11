Za vrijeme Adventa u Zagrebu će se primijenjivati posebna regulacija prometa.

Od 30. studenog ove godine do 7. siječnja 2020. godine u Zagrebu će biti na snazi privremena regulacija prometa uz prilagođeni režim dostave u središnjoj zoni Grada, priopćila je zagrebačka policija.

Prometna regulacija u Zagrebu za vrijeme Adventa (Foto: PU zagrebačka)

Dostava u pješačke zone moći će se obavljati samo u vremenu od ponoći do 10 sati ujutro, a izvan tog vremena samo iznimno na mjestima gdje počinju pješačke zone. To uključuje:- rotor Bakačeva ulica, istočna strana- Ulica Pod zidom- Vlaška-Palmotićeva- sjeverna strana Zrinjevca, desna traka- Masarykova ulica, sjeverna strana od taxi stajališta do Preradovićeve ulice- Strossmayerov trg, istočna strana, 2 mjesta- Tomislavov trg, istočna strana, 2 mjesta.Iz policije svim tvrtkama, trgovinama i štandovima napominju da dostavu u centru Grada dovrše do 10 sati ujutro., od 30. studenogna zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog, i to od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23 sata.

Također, petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, za sva vozila zabranjen je promet na zapadnoj strani Trga Josipa Juraja Strossmayera i zapadnoj strani Trga kralja Tomislava, na potezu od Tesline do Mihanovićeve ulice.

Petkom, subotom i nedjeljom od 18 sati do 23 sata obustavljat će se tramvajski promet od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora. Vozila neće moći prolaziti ni Gajevom ulicom od Hebrangove do Tesline ulice te u Berislavićevoj ulici od Preradovićeve do Gajeve ulice, i to petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, za sve osim vozila taksija i vozila stanara.

Pomiču se i taksi stajališta

Tijekom adventa će se premjestiti i taksi stajališta Vlaška – Europski trg. Svaki dan od 17 sati do ponoći, taksi stajalište se premješta na istočnu stranu Kurelčeve ulice s ulazom iz Palmotićeve na Jurišićevu i polukružnim okretanjem kod garaže ''Ban Centar“ te nazad na Jurišićevu i dalje na Palmotićevu ulicu. Korisnike garaže ''Ban Centar'' policija moli da u satima između 17 i ponoći za prilaz garaži koriste smjer Palmotićeva – Jurišićeva – Kurelčeva – ulaz u garažu i odlaze istim smjerom natrag.



Promjene ne zaobilaze ni ZET-ovu autobusnu liniju broj 150 koja će tijekom Adventa svakodnevno od 17 sati koja se skraćuje do Ilirskog trga, umjesto uobičajene rute od Tuškanca do Trga bana Josipa Jelačića.

Bez ograničenja za vrijeme Adventa u Zagrebu će se prometovati Palmotićevom ulicom u pravcu juga, sjevernim zelenim valom Boškovićeva-Hebrangova u pravcu zapada te južnim zelenim valom Trenkova-Hatzova u pravcu istoka.

Zagrebački holding postavit će i privremenu prometnu signalizaciju i regulaciju prometa, a policija će na mjestima zabrane uspostaviti nadzorne punktove.

''Preporučamo građanima da za vrijeme Adventa u Zagrebu koriste javni gradski prijevoz, a vozačima da izbjegavaju dolazak vozilom u širi centar grada Zagreba'', poručili su iz policije.