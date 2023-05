U Ukrajinu su stigli prvi hrvatski helikopteri. Riječ je o dijelu donacije od 14 helikoptera.

U Ukrajinu je iz Hrvatske stiglo devet od 14 doniranih helikoptera. Helikopteri su stigli nenaoružani.

Kako javljaju lokalni mediji, ostali helikopteri stizat će kopnenim putem zbog njihova mehanička stanja.

Devet vojnih helikoptera snimljeno je u petak rano ujutro u letu iznad Zagreba i Zagorja, što je izazvalo zanimanje građana, a kod nekih i uznemirenost.

MORH u petak nije htio komentirati o čemu se radi, no naglasili su da je riječ o redovitim aktivnostima pa nema razloga za uznemirenost građana.

