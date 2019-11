Nedostaje radne snage u turizmu, glavnom punjaču državnog proračuna.

O kvaliteti uvozne radne snage, radu na crno, visini plaće - razgovara se u Šibeniku na dvodnevnom kongresu ugostitelja i turističkih djelatnika.

Konobarski kruh ne zarađuje se lako.

"Moraš bit i doktor i psihijatar i mater i sestra, i brat i žena, sve živo", kaže konobarica Andrea Puljić. A za sve to, kažu, moraš biti i primjereno plaćen. Da plaće radnika u turizmu moraju rasti, slaže se i ministar turizma.

"Uzalud nam hoteli kvalitetni, pet zvjezdica, i ne znam što ukoliko ne budemo podizali plaće", kaže ministar turizma Gari Capelli. Dodaje i da se stanje u posljednjih pet godina promijenilo nabolje. Iako i dalje turističku sezonu spašavamo povećanjem kvote za zapošljavanjem stranaca.

"A to je da smo odobrili 30-ak tisuća kvota, sa mogućnosti eventualno još pet tisuća u rezervi", rekao je Cappeli.

Prvi čovjek Hrvatske obrtničke komore to i dalje smatra vatrogasnom mjerom. A rješenje vidi u obrazovanju vlastitog kadra. No, nije to jedino što ga muči.

"Imamo problem s radom na crno. Zakon o zabrani sprječavanja i obavljanja neregistriranih djelatnosti mora hitno ugledati svjetlo dana, odnosno izmjene i dopune", smatra Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-e.

Iz Državnog inspektorata tvrde da se prijestupnike brzopotezno kažnjava. U posljednih pola godine ključ u bravu stavilo je stotinjak objekata, a zapečaćena je i priča o smanjenju PDV-a na hranu u ugostiteljstvu, koja počinje s prvim danom nove godine. No, u skoroj budućnosti ugostitelji očekuju još promjena.

"13 posto na kavu, prirodne sokove, pivo i vino, i onda smo sa poreznom reformom, u ovom dijelu i ostvarili ono što smo i željeli", kaže Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-e. Capelli ističe kako ipak cijene hrane u restoranima neće odmah pasti, a on to niti je očekuje.

Ono što očekuje, kaže, jest da se taj novac preusmjeri u plaće radnika. Ali i još bolju kvalitetu usluge, u zemlji koja na godinu ugosti 19 milijuna ljudi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr