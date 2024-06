Stiže ljeto, a s njim i prvi toplinski val: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nastavlja se razdoblje relativno stabilnog vremena. I u subotu će u našem dijelu Europe tlak zraka biti visok - na nas djeluje ogranak anticiklone s juga, a u isto vrijeme se fronte premještaju, sa zapada na istok, malo sjevernije od nas. No sama blizina jednog takvog sustava u subotu može donijeti poneki lokalan pljusak.

Ujutro će biti sunčano, u većini Hrvatske i vedro. Nešto malo oblaka samo nad Istrom i Primorjem, ali neće ni to kvariti ljetni dojam. Uz to, u subotu je manja vjerojatnost za kratkotrajnu maglu. Moguća je ponovno uz Savu i Unu u najranijim satima - između 3 i 7. Vjetar će biti vrlo slab, no prema podnevu će malo jačati na slab do umjeren. Na kopnu jugozapadni, u Dalmaciji maestral, a na sjevernom Jadranu – jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 12 u unutrašnjosti te od 16 do 19 na obali.

Sredinom dana malo će se naoblačiti u središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj – no i dalje će biti pretežno sunčano. U većini će krajeva ostati i suho, tek su rijetko u Zagorju i Međimurju kasno poslijepodne i navečer mogući kraći, lokalni pljuskovi. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren, i topao, jugozapadni vjetar, pri čemu će temperatura rasti do 26, 27, 28 stupnjeva, tako da će biti pomalo vruće, osobito u usporedbi s posljednjim danima kad smo se naviknuli na niže i ugodnije vrijednosti.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra poslijepodne sunčano, samo prolazno uz malo oblaka. Vjetar će biti slab, jugoistočni i jugozapadni, a temperatura oko 27.

U Istri, Primorju i gorju većinom sunčano, uz umjerenu naoblaku. Ipak, lokalno može biti kraćeg pljuska, osobito u unutrašnjosti Istre, zaleđu Rijeke te u Gorskom kotaru. Na obali će puhati slabo do umjereno jugo, uz temperaturu od 25 do 27, a u gorju jugozapadni vjetar i naravno nešto niže i ugodnije vrijednosti temperature, od 20 do 23.

U Dalmaciji pretežno vedro i u drugom dijelu dana, samo rijetko uz malo oblaka. Na većini obale će puhati slab do umjeren maestral, a samo na sjeveru slabo jugo. Temperatura će biti između 26 i 29, a ponegdje i 30 stupnjeva, ali u svakom slučaju posvuda pomalo vruće.

Pročitajte i ovo Kod Trogira FOTO Veliki požar planuo u Dalmaciji: Vatra je pod kontrolom, ali zbog ovoga je pred vatrogascima duga noć

S obzirom na rto da će u subotu biti manje oblaka nego u petak i znatno manje nego posljednjih dana, UV indeks će biti visok i vrlo visok pa treba paziti na jako sunčevo zračenje, osobito između 10 i 16 sati kad je moguće dobiti opekline već nakon 10 do 20 minuta izlaganja.

Od nedjelje do utorka na kopnu ostaje pretežno sunčano, vruće i sparno. Ipak, svaki je dan u popodnevnim i večernjim satima mjestimice moguć kratak pljusak s grmljavinom, najvjerojatniji su u ponedjeljak. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura svakim danom malo viša, poslijepodne od 28 do 31.

I na Jadranu sunčano i sve toplije, uglavnom bez pljuskova. Samo je rijetko moguć poneki u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U nedjelju će puhati jugo, a u novome tjednu ponovno maestral. Temperatura će biti oko 30 u popodnevnim satima, a i noći će biti toplije s temperaturom oko 20.

Pročitajte i ovo Razlog za zabrinutost Čekaju nas sve veće muke: Klimatske promjene usporavaju toplinske valove, a to znači i veća razdoblja vrućine

Pročitajte i ovo stiže toplinski val Kako se zaštititi od toplinskog udara? Dobro proučite ove savjete, spašavaju život

U svakom slučaju, sljedećih će dana biti većinom sunčano i sve toplije, od subote i pomalo vruće. Na kopnu su mogući lokalni pljuskovi, iako će oni biti relativno rijetka pojava, uglavnom uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom u kasno popodnevnim i večernjim satima.



Sljedeći tjedan je kalendarski prvi dan ljeta, a čini se i prvi nalet ljeta, prvi toplinski val, temperatura će biti između 31 i 35 Celzijevih stupnjeva.