Šime Vrsaljko za Dnevnik Nove TV ispričao kako mu izgleda život nakon nogometa i na što je najviše ponosan

Završene su još jedne Sportske igre mladih koje su u Splitu okupile i male i one nešto veće ljubitelje sporta. Iako su se okupili zbog natjecanja - fair play, poštivanje različitosti i prijateljstvo poruka je ovogodišnjih, a ukupno 28. po redu igara.

Ovaj tjedan Splitom se disalo sportski. Ovogodišnje Sportske igre mladih okupile su više od 300 tisuća sudionika. A svaki od njih pronašao je baš sport za sebe. Od igara loptom pa sve do šaha.

"Najbolji imaju tu privilegiju da im poznati sportaši daju zlatne medalje, prava nagrada je da se djeca druže i da su skupa tu“, rekao je Zdravko Marić, organizator Sportskih igara mladih.

Atmosfera pod Marjanom od prvoga do zadnjeg dana bila je izvanredna. Natjecateljski duh i ljubav prema sportu ono je što pokreće svakog mladog igrača. Medalje su se dijelile u deset sportova.

"Kada oni istrče na borilište, na sportske terene, svi oni su pobjednici, ali pobjednici smo i svi mi. Sport stvara bolje ljude i značajnije članove društva“, rekao je Tonči Glavina, ministar turizma.

Sinoć na rivi sve je okrunjeno vatrometom. Spajale su se različitosti, ali i države.

"Ova sezona po mnogočemu je posebna, prvo zato što smo započeli sa još jednom zemljom. Znači uz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, pridružila nam se i Slovenija“, rekla je Matea Kekez, Sportske igre mladih.

U drugi plan pala je i politika.

"I drago mi je što ste gradonačelniče rekli, da smo ih uspjeli nekako ujediniti jer pokazalo se da politika ima dobre strane“, rekao je Marić.

A izabrani su i novi ambasadori. Ta čast ove je godine pripala bivšim nogometašima Šimi Vrsaljku i Aleksandru Kolarovu. Osim njih, sportske želje i pozdrave mladim je nadama uputila i ostala sportska elita.

"Najbitnije je da budu dobri ljudi, a mislim da sport u svojoj srži ima taj fair play i mislim da je to neka suština“, rekao je Aleksander Kolarov.

"Ja sam odrastao na principu ovih igara, da kažem u nekom svom malom kvartu i ono što ja mogu da vidim i ove godine je da djeca uživaju u istim tim igrama kada sam i ja bio mali", rekao je Nemanja Vidić.

Iz Splita se javio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji je razgovarao s bivšim nogometnim reprezentativcem - Šimom Vrsaljkom.

"Stvarno mi je iznimna čast i zadovoljstvo da sam izabran za ovu funkciju. Vjerujem da ovaj projekt promovira ono najvrijednije, a to je zabava, ljubav, odgoj kroz sport. Sve ono što nama roditeljima olakšava, pogotovo u vremenu u kojem živimo", rekao je Vrsaljko.

"Mislim da nas sport ujedinjuje i spaja. Isto tako, mislim da se ovako djecu najbolje priprema na život. Ne nužno da postanu profesionalni sportaši, ali da uz sebe imaju sve te vrijednosti. Sve te pobjede i porazi ih pripremaju na život", objasnio je proslavljeni nogometaš.

Osvrnuo se i na njegovu povijesnu fotografiju iz 2018. godine u Rusiji.

"Kad vidim tu fotografiju osjećam se ponosno zato što je bilo iskreno. To je trenutak moje karijere i života kojeg mi se lijepo prisjetiti", rekao je Vrsaljko i dodao kako se osjeća nakon godinu dana bez nogometa.

"Iskreno mi ne nedostaje. Prilagodio sam se životu nakon nogometa, nekim novim ambicijama i pričama. To je život, karijera prođe i to je to", zaključio je Vrsaljko.

