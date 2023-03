Šibenska policija dobila je prijavu o nestanku 27-godišnjeg Tina Jankovića. Posljednji je put viđen u utorak.

27-godišnji Tino Janković posljednji je put viđen u Šibeniku u utorak. Njegov nestanak prijavljen je šibenskoj policiji u srijedu.

Tino Janković visok je 180 cm, ima kestenjastu ravnu kosu, smeđe oči i ovalno lice s kratkim brkovima. Vitkog je tijela.

U trenutku nestanka na sebi je nosio tamnoplavu jaknu i trenirku sive boje s natpisom "Just do it".

Policija moli sve građane koji raspolažu bilo kakvom informacijom o nestalom da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na besplatan broj 192 ili 112.

Također, informacije se mogu dostaviti i na e-adresu nestali@nestali.hr.